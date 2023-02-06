«Сбер» начинает масштабное тестирование клиентами платежного стикера

«Сбер» начинает масштабное тестирование технологии платежный стикер. Тестирование будет бесплатным для клиентов, в нем примут участие 100 тыс. человек. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Платежный стикер дает возможность совершать оплату в одно касание. В первую очередь, технология нужна владельцам iPhone, которые привыкли совершать платежи бесконтактно. Сейчас в Сбербанке они могут совершать такие платежи с помощью QR-кода, но технология платежного стикера расширит эту возможность на большее число клиентов.

Стикер крепится к смартфону и выглядит как обычная банковская карта, но в несколько раз меньше. Пользователю достаточно отломить часть, предназначенную для крепления, снять защитный слой и наклеить стикер на заднюю панель смартфона — лучше в нижней его части, чтобы работе стикера не мешала NFC-антенна. Номера карты и кодов, подтверждающих операции, на стикере нет. Платить стикером можно везде, где есть терминал для бесконтактных платежей. Также этот инструмент позволяет снимать наличные в банкоматах с бесконтактной авторизацией.

Игорь Ковалев, директор дивизиона «Кошелек клиента» Сбербанка: «Мы запустили тестирование с участием 100 тыс. клиентов, чтобы понять, насколько востребованным окажется такой способ оплаты. По итогам масштабного тестирования мы примем решение о внедрении платежных стикеров в промышленную эксплуатацию. А главное, принимая решение о возможном запуске, мы учтем отзывы участников тестирования для доработки продукта, ведь для нас самое важное — удобство и комфорт клиентов при использовании наших платежных сервисов».

Платежный стикер — вариант дебетовой «Сберкарты» «Мир». Поэтому параметры его использования аналогичны: за покупки начисляются бонусы «Сберспасибо», а обслуживание бесплатно, если тратить по карте от 5000 руб. в месяц. Можно настроить ПИН-код, установить лимит по тратам и ограничения по операциям либо заблокировать стикер в случае утраты.

***

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс одна голосующая акция. Оставшимися 50% минус одна голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы.