«МТС банк» запустил сервис денежных переводов в Турцию

«МТС банк» объявил о реализации сервиса денежных переводов в Турцию. Банк дополнил экосистемные решения в области трансграничных переводов в Дальнее Зарубежье возможностью совершения переводов в пользу физических лиц по одному из ключевых туристических направлений.

Для осуществления перевода необходимо указать ФИО получателя. Сервис реализован в партнерстве с турецкой системой переводов UPT, одним из преимуществ которой является выгодный валютный курс, а также возможность выбора валюты получения перевода.

Получить перевод можно во всех отделениях PTT Turkish Post, национального почтового оператора Турции, филиалах банка Aktif Bank, агентств UPT и офисах UPT в Турции.

Ключевые преимущества сервиса − лимиты на переводы с карт и счетов, открытых в МТС банке: максимальная сумма разового перевода составляет 400 тыс. руб., ежедневный лимит − 800 тыс. руб., ежемесячный лимит − не более 3 млн руб.

Для переводов с карты стороннего банка установлен лимит в размере 800 тыс. руб. ежемесячно. Для использования сервиса переводов в Турцию необязательно быть клиентом «МТС банка». Достаточно скачать мобильное приложение банка, привязать карту, внести свои паспортные данные и начать переводить.

Для этого МТС необходимо перейти в раздел «За рубеж» в приложении «МТС банка». Далее следует выбрать опцию «Перевод с получением наличными», выбрать страну, валюту перевода ($ США или турецкая лира). После этого необходимо выбрать способ получения перевода – UPT, вести ФИО получателя перевода.

Ранее «МТС банк» реализовал мгновенные переводы на банковские карты стран СНГ: национальные карты Humo, Uzcard Узбекистана, «Корти милли» Таджикистана, «Элкарт» Кыргызстана, все карты Армении (в том числе ArCa), карты Казахстана и Азербайджана. Также активно развиваются сервисы переводов по номеру телефона в банки СНГ (Узбекистан – 29 банков, Кыргызстан – 4 банка, Таджикистан – 13 банков и финансовых организаций, Армения – 2 банка). Кроме того, банк развивает сервис переводов за рубеж с получением наличными через международные системы денежных переводов Contact, «Юнистрим» и сервисы переводов «Гранат», «Азияэкспресс».

Система переводов UPT является дочерней компанией Aktif Bank, крупнейшего инвестиционного банка Турции. UPT имеет более 400 тыс. пунктов обслуживания почти в 200 странах мира.