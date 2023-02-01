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R-Style Softlab анонсировала PWA-версию мобильного банка

R-Style Softlab расширила линейку систем дистанционного банковского обслуживания (ДБО), включив в нее мобильный банк, реализованный в технологии PWA (Progressive Web Apps). Данная технология трансформирует обычный веб-сайт, в формате которого выполнен новый мобильный банк, в полноценное приложение для смартфона и позволяет легко его загружать по ссылке с сайта банка.

Клиенты кредитного учреждения не заметят отличий при использовании мобильных приложений — у них схожий интерфейс и идентичный с интернет-клиентом набор инструментов для управления пользовательскими продуктами и настройками, а также функциональность для создания заявок, платежей, переводов и пр. Подтверждение входа в приложение, регистрации, восстановления доступа и платежных операций осуществляется посредством SMS. Единственное условие для успешного использования приложения — на устройствах клиентов должен быть установлен стандартный браузер.

Для банков использование технологии PWA тоже весьма удобно. PWA-решения проще нативных приложений в разработке и поддержке. Их не нужно размещать в App Store и Google Play для скачивания — это можно сделать с сайта. А благодаря тому, что PWA-приложение устанавливается на стороне серверной части системы, все его пользователи работают на одной версии, что облегчает диагностику ошибок и администрирование.

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