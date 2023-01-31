«Диасофт» и Росдорбанк завершили проект по автоматизации социального электронного документооборота с СФР

Компания «Диасофт» и ПАО «Росдорбанк» завершили проект по автоматизации электронного социального документооборота с Фондом пенсионного и социального страхования России (Социальным фондом России) для проактивного (без заявления застрахованного) назначения и выплаты пособий. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Программный продукт «Социальный электронный документооборот» (входит в состав платформы развития Digital Q.HR) обеспечивает взаимодействие банка с ЕИИС «Соцстрах» через систему СЭДО, оператором которой является Социальный фонд России.

Программный продукт «Диасофт» позволяет: получать от Социального фонда России информацию о периодах нетрудоспособности работников компании-страхователя и отражать такие периоды в табельном учете; предоставлять в Социальный фонд России недостающие данные для назначения и выплаты пособий; инициализировать назначение и прекращение выплаты пособий; информировать Социальный фонд России о жизненных ситуациях сотрудников; получать и отправлять сообщения и документы; отслеживать сроки ответов на сообщения и соблюдать регламент работы с СЭДО Социального фонда России; направлять в Социальный фонд России данные застрахованного лица; получать и записывать на документах кадрового учета данные о статусе выплаты пособий; автоматически формировать сообщения для отправки в Социальный фонд России на основании данных внесенных в системе кадрового учета; автоматически обрабатывать входящие сообщения от Социального фонда России.

Алексей Виноградов, первый заместитель председателя правления ПАО «Росдорбанк»: «Организация назначения пособий в беззаявительном порядке требует от банка-страхователя изменений в ряде бизнес-процессов. В ходе совместного проекта с компанией “Диасофт” мы успешно автоматизировали обмен документами и информацией с Социальным фондом России. Это позволило нам сократить объем ручного труда и своевременно обрабатывать документы для оформления и выплаты пособий».

Михаил Лебедев, директор департамента «Хозяйственная деятельность и HR» компании «Диасофт»: «Благодаря профессионализму и слаженной работе объединенной команды специалистов мы успешно реализовали проект по установке продукта «Социальный электронный документооборот» в Росдорбанке. Теперь банк сможет пользоваться всеми преимуществами автоматизации взаимодействия с Социальным фондом России и предоставлять клиентам услугу по назначению пособий без оформления дополнительных заявок».

Партнеры планируют развивать сотрудничество в автоматизации бизнес-процессов и модернизации ИТ-систем Росдорбанка.

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ПАО «Росдорбанк» – частный отраслевой банков, который был создан 25 сентября 1991 г. дорожными предприятиями для комплексного обслуживания дорожной отрасли. Росдорбанк оказывает полный комплекс финансовых услуг для физических лиц и предприятий различных отраслей: агропромышленного комплекса, транспортной и дорожной отрасли, промышленного и жилищного строительства, торговли и образования.

«Диасофт» – российский разработчик ИТ-решений для финансового сектора и других отраслей экономики. За 31 год компанией накоплен опыт разработки, внедрения и сопровождения ИТ-систем.