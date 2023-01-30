R-Style Softlab представила модуль «RS-Connect. Упрощенный налоговый вычет»

R-Style Softlab представила новый программный продукт — модуль «RS-Connect. Упрощенный налоговый вычет», позволяющий банку взаимодействовать с Федеральной налоговой службой для обмена информацией по упрощенному налоговому вычету по заявлению клиента банка. Обмен реализован по электронным каналам связи через API ФНС, что существенно сокращает время обслуживания.

Теперь вместо того, чтобы идти за предоставлением вычета сначала в ФНС, а затем в банк, клиенту достаточно сразу обратиться в банк, где с помощью нашего модуля он сможет оформить заявление на предоставление вычета в упрощенном порядке и оперативно получить налоговые вычеты по инвестиционным и имущественным налогам без оформления декларации. Банки благодаря новой функциональности смогут повысить удобство пользования своими продуктами, сократить время обслуживания и, следовательно, повлиять на лояльность клиентов.

Как это работает: модуль «RS-Connect. Упрощенный налоговый вычет» пересылает сформированный в АБС запрос на предоставление вычета и требуемые документы по объекту вычета в ФНС; принимает и обрабатывает данные по полученным из ФНС результатам проверки, организует хранение этих данных; передает результаты в системы банка.

«В том, чтобы получить налоговый вычет легко и быстро, заинтересованы многие банковские клиенты. Наш новый модуль позволяет кредитному учреждению такой сервис предоставлять, — сказала Анна Назарова, заместитель директора департамента банковского ПО RS-Bank по развитию. — Оформление налогового вычета выполняется полностью автоматически — по нажатию одной кнопки в мобильном приложении или системе интернет-банка. Все остальное сделает коннектор — быстро и незаметно для клиента».