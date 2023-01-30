CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ИТ в банках
|

R-Style Softlab представила модуль «RS-Connect. Упрощенный налоговый вычет»

R-Style Softlab представила новый программный продукт — модуль «RS-Connect. Упрощенный налоговый вычет», позволяющий банку взаимодействовать с Федеральной налоговой службой для обмена информацией по упрощенному налоговому вычету по заявлению клиента банка. Обмен реализован по электронным каналам связи через API ФНС, что существенно сокращает время обслуживания.

Теперь вместо того, чтобы идти за предоставлением вычета сначала в ФНС, а затем в банк, клиенту достаточно сразу обратиться в банк, где с помощью нашего модуля он сможет оформить заявление на предоставление вычета в упрощенном порядке и оперативно получить налоговые вычеты по инвестиционным и имущественным налогам без оформления декларации. Банки благодаря новой функциональности смогут повысить удобство пользования своими продуктами, сократить время обслуживания и, следовательно, повлиять на лояльность клиентов.

Как это работает: модуль «RS-Connect. Упрощенный налоговый вычет» пересылает сформированный в АБС запрос на предоставление вычета и требуемые документы по объекту вычета в ФНС; принимает и обрабатывает данные по полученным из ФНС результатам проверки, организует хранение этих данных; передает результаты в системы банка.

«В том, чтобы получить налоговый вычет легко и быстро, заинтересованы многие банковские клиенты. Наш новый модуль позволяет кредитному учреждению такой сервис предоставлять, — сказала Анна Назарова, заместитель директора департамента банковского ПО RS-Bank по развитию. — Оформление налогового вычета выполняется полностью автоматически — по нажатию одной кнопки в мобильном приложении или системе интернет-банка. Все остальное сделает коннектор — быстро и незаметно для клиента».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора» состоится 2 марта

Конференция CNews «Импортозамещение 2023» состоится 4 апреля

Банк Дом.рф ускорил оформление ипотеки с помощью «Цифрового профиля гражданина»

Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2023» состоится 21 марта

Из России вот-вот сбежит крупнейший поставщик терминалов для отечественных банков

Минцифры ужесточило доступ к биометрии россиян для компаний

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие TWS-наушники до 5000 рублей: выбор ZOOM

Обзор ноутбука MEGABOOK T1: дебют бренда TECNO

Выбираем кнопочный телефон с интернетом: лучшие модели

Показать еще

Наука

Новый синтетический фотосинтез эффективно производит метан из растений

Новый магнитный материал имитирует хранение информации человеческим мозгом

Ликбез RnD.CNews: все, что нужно знать о суперкомпьютерах
Показать еще