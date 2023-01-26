Робот-оператор от VS Robotics заработал в контакт-центре банка «Дом.РФ»

VS Robotics сообщила о внедрении робота-оператора в контакт-центр банка «Дом.РФ». Внедрение робота-оператора направлено на решение вопросов по урегулированию просроченной задолженности клиентов.

Функциональность голосового робота включает автоматизированный обзвон клиентов банка с целью взыскания образовавшейся просроченной задолженности по ипотечному кредиту, потребительскому кредиту или кредитной карте. Скрипт робота содержит различные сценарии и мотиваторы, которые учитывают большинство вероятных ответов клиента.

Робот-оператор позволяет оптимизировать работу специалистов дистанционного взыскания, таким образом уменьшая затрачиваемые ресурсы при сохранении высокой эффективности. Для клиентов банка «Дом.РФ» это дополнительный автоматизированный сервис и канал коммуникации с банком.

«Голосовые роботы – востребованное банками решение для повышения эффективности процессов обслуживания клиентов. Робот-оператор позволяет не только повысить скорость и качество информирования клиентов банка «Дом.РФ» о просроченной задолженности, но и существенно снизить нагрузку на операторов контактного центра. Решение помогает разгрузить сотрудников от рутинных операций и дает возможность сосредоточиться на более сложной работе, уделить больше внимания решению нестандартных ситуаций для повышения лояльности клиентов банка», – отметил руководитель VS Robotics Дмитрий Теплицкий.

«В нашей команде был определенный скепсис по поводу эффективности применения автоматизированных голосовых технологий. Однако в ходе пилотного проекта стало очевидно, что применение робота на ранних стадиях просрочки абсолютно релевантно по эффективности и позволяет банку существенно снизить затраты на процесс», – сказал Кирилл Малиновский, заместитель директора подразделения «Розничное взыскание и управление непрофильными активами» банка «Дом.РФ».