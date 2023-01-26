R-Style Softlab обеспечит взаимодействие с ФССП через СМЭВ в «МСП банке»

В «МСП банке», дочерней организации «Корпорации МСП», стартовал проект, в рамках которого компания R-Style Softlab автоматизирует в банке информационный обмен с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) по запросам судебного пристава-исполнителя (СПИ). В основе решения — модуль «RS-Connect. Обмен с ФССП по запросам СПИ» из состава линейки продуктов для взаимодействия с государственными информационными системами (ГИС).

Как прокомментировали в «МСП банке», перевод отношений с ФССП в «цифру» позволит банку не только снизить трудоемкость данного бизнес-процесса для сотрудников, но и обеспечить выполнение требований Федерального закона №417-ФЗ, предписывающего использовать для информационного обмена с ФССП систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ)».

В рамках проекта компания R-Style Softlab внедрит в банке модуль «RS-Connect. Обмен с ФССП по запросам СПИ» и интегрирует его в ИТ-инфраструктуру заказчика.

«Несмотря на то, что это наш первый опыт сотрудничества с МСП банк, мы уверены в успехе и надеемся, что данный проект заложит основу для дальнейшего плодотворного сотрудничества, — отметила Анна Назарова, заместитель директора департамента банковского ПО RS-Bank по развитию.