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Число пользователей «ВТБ онлайн» на Android достигло 8,5 млн человек

По итогам декабря 2022 г. число пользователей мобильного приложения «ВТБ онлайн» для устройств на платформе Android достигло 8,5 млн человек. Это 68% всей аудитории «ВТБ онлайн», которая насчитывает 12,5 млн пользователей в приложении и интернет-банке.

«Аудитория “ВТБ oнлайн” на Android постоянно растет – только за прошлый год она увеличилась на 12%. На сегодняшний день 8,5 млн пользователей совершают повседневные операции, оформляют продукты нашего банка и управлять своими данными. Эта статистика свидетельствует о стабильной работе мобильного приложения и востребованности, несмотря на все сложности, с которыми банки столкнулись в 2022 г.», — отметил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

В 2022 г. пользователи «ВТБ онлайн» заходили в мобильный и интернет-банк более 200 млн раз в месяц и оформляли через него каждый второй наиболее востребованный розничный продукт банка — в 1,5 раза больше, чем в 2021 г. Самыми популярными услугами в «ВТБ онлайн» остаются платежи и переводы. Также выросло количество оформленных онлайн-справок и выписок, заявок на материнский капитал и налоговый вычет.

ВТБ запустил новое мобильное приложение «ВТБ онлайн» в 2020 г. Помимо финансовых услуг в приложении доступны небанковские сервисы, в том числе «Мой авто», «Для дома», сервисы для самозанятых. Банк продолжает расширять число опций для обеспечения безопасности пользователей, включая возможность самостоятельно настраивать лимиты операций, посмотреть подключенные устройства, заблокировать карту или учетную запись при подозрении на мошеннические действия, подключить определитель номера. Связаться с банком для консультации можно с помощью чат-бота в приложении или в зоне авторизации до ввода данных для входа в учетную запись.

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