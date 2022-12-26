CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения ИТ в банках
|

Новый продукт R-Style Softlab обеспечит обмен с ФНС через СМЭВ

Поставщик ИТ-решений для финансовой сферы компания R-Style Softlab анонсировала выход нового модуля в составе линейки продуктов для взаимодействия с ГИС RS-Connect— «RS-Connect. Реестр взысканий через СМЭВ». Благодаря этому продукту банки смогут организовать взаимодействие с Федеральной налоговой службой в соответствии с требованиями Федерального закона от 14.07.2022 № 263-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую налогового кодекса Российской Федерации». Это касается таких видов сообщений как RPO, PNO, PPD, PPV, PPM, APN, APO.

Модуль функционирует как в тандеме с модулем «Обмен с ФНС по 440-П», обеспечивая обработку входящих и отправку исходящих сообщений СМЭВ 3, так и автономно, когда обмен со СМЭВ 3 не предусматривает дальнейшей работы с полученными архивами.

В рамках модуля поддерживаются два вида сведений: передача в кредитные организации транспортных контейнеров, содержащих документы, направляемые ФНС; передача в ФНС России транспортных контейнеров, содержащих документы, формируемые кредитными организациями.

В модуле также предусмотрено оповещение ответственных пользователей по электронной почте в случае возникновения следующих ситуаций: при наличии ошибок в обмене со СМЭВ или ФНС; при получении отрицательного статуса обработки запроса; при получении входящего транспортного контейнера.

Кроме того, в модуле «RS-Connect. Реестр взысканий через СМЭВ» есть возможность прохождения эталонного тестирования для подключения к соответствующим видам сведений СМЭВ.

«Новый модуль позволяет легко перейти на обмен с ФНС через СМЭВ без необходимости доработок на стороне текущего обмена по 440-П и обеспечивает автоматическую обработку сообщений, поступающих от Федеральной налоговой службы», — сказала Анна Назарова, заместитель директора по развитию, департамент банковского ПО R-Style Softlab.

Функциональность является обязательной для банков. До конца этого года кредитные организации уже могут подключиться к Видам сведений СМЭВ, а сам обмен с ФНС через СМЭВ начнется с 1 марта 2023 г. Клиенты компании R-Style Softlab смогут получить новый модуль уже в декабре 2022 г.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 21 февраля

Конференция CNews «Большие данные и бизнес-аналитика» состоится 16 февраля 2023 года

«Тинькофф» выпустил первый российский банкомат

«Тинькофф» запустил сервис по выдаче квалифицированных электронных подписей

ВТБ создал мобильное приложение для инкассации

Совкомбанк занял третье место в рейтинге лучших мобильных приложений

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие новогодние подарки до 5000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие приложения для новогодних вечеринок: праздник на смартфоне

Лучшие планшеты 2022 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную
Показать еще