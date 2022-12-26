Новый продукт R-Style Softlab обеспечит обмен с ФНС через СМЭВ

Поставщик ИТ-решений для финансовой сферы компания R-Style Softlab анонсировала выход нового модуля в составе линейки продуктов для взаимодействия с ГИС RS-Connect— «RS-Connect. Реестр взысканий через СМЭВ». Благодаря этому продукту банки смогут организовать взаимодействие с Федеральной налоговой службой в соответствии с требованиями Федерального закона от 14.07.2022 № 263-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую налогового кодекса Российской Федерации». Это касается таких видов сообщений как RPO, PNO, PPD, PPV, PPM, APN, APO.

Модуль функционирует как в тандеме с модулем «Обмен с ФНС по 440-П», обеспечивая обработку входящих и отправку исходящих сообщений СМЭВ 3, так и автономно, когда обмен со СМЭВ 3 не предусматривает дальнейшей работы с полученными архивами.

В рамках модуля поддерживаются два вида сведений: передача в кредитные организации транспортных контейнеров, содержащих документы, направляемые ФНС; передача в ФНС России транспортных контейнеров, содержащих документы, формируемые кредитными организациями.

В модуле также предусмотрено оповещение ответственных пользователей по электронной почте в случае возникновения следующих ситуаций: при наличии ошибок в обмене со СМЭВ или ФНС; при получении отрицательного статуса обработки запроса; при получении входящего транспортного контейнера.

Кроме того, в модуле «RS-Connect. Реестр взысканий через СМЭВ» есть возможность прохождения эталонного тестирования для подключения к соответствующим видам сведений СМЭВ.

«Новый модуль позволяет легко перейти на обмен с ФНС через СМЭВ без необходимости доработок на стороне текущего обмена по 440-П и обеспечивает автоматическую обработку сообщений, поступающих от Федеральной налоговой службы», — сказала Анна Назарова, заместитель директора по развитию, департамент банковского ПО R-Style Softlab.

Функциональность является обязательной для банков. До конца этого года кредитные организации уже могут подключиться к Видам сведений СМЭВ, а сам обмен с ФНС через СМЭВ начнется с 1 марта 2023 г. Клиенты компании R-Style Softlab смогут получить новый модуль уже в декабре 2022 г.