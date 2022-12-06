«Почта банк» и «Связной» запустили кредитную линию по технологии POS-кредитов

«Почта банк» и «Связной» предложили альтернативу кредитной карте в сегменте POS-кредитования – кредитную линию с возобновляемым лимитом, в рамках которого потребитель может без ограничений и дополнительных заявок совершать покупки во всех магазинах сети. По мнению партнеров проекта, технология станет выгодной альтернативой кредитным картам и в перспективе 2-3 лет может занять существенную долю в POS-кредитовании. На первом этапе кредитная линия запущена только в торговой сети «Связной» и распространяется на все товары. Планируется, что в дальнейшем к технологии подключатся и другие ритейлеры – партнеры банка.

Кредитная линия работает по технологии POS-кредитов: покупатель выбирает товар в торговой точке и подает заявку на кредит. Банк одобряет заявку и предоставляет увеличенный кредитный лимит – до 20% выше стоимости приобретаемого товара (может быть увеличен по запросу клиента). Кредитная линия одобряется банком сроком на 1 год, и в течение этого времени покупатель может совершать покупки в той же торговой сети в рассрочку без переплаты или в кредит на срок от 6 до 36 месяцев. Ставка и условия по кредиту могут отличаться в зависимости от товара. При этом каждый внесенный платеж восстанавливает ранее одобренный лимит, и доступные средства снова можно использовать для новых покупок. При этом ненужно предъявлять банковскую карту или оформлять дополнительные заявки на кредит. Платежи по всем покупкам в рамках единого лимита суммируются.

«Мы уверены, что технология кредитной линии – это будущее POS-сегмента. Она удобна и выгодна абсолютно для всех сторон – покупателя, банка, ритейлера. Без сомнения, она будет пользоваться гораздо большим спросом у клиентов розничных сетей, чем разовый товарный кредит, ведь она дает только преимущества и не несет для покупателя рисков и дополнительных расходов. В связи с этим мы ожидаем, что в ближайшие годы доля кредитных линий в POS-сегменте существенно вырастет и этот продукт займет наибольший вес в портфеле целевых товарных кредитов «Почта банка», – отметил Андрей Павлов, вице-президент, директор по развитию партнерской сети «Почта банка».

Технология кредитной линии имеет целый ряд преимуществ для покупателя перед традиционными кредитными картами. Во-первых, покупки по такой схеме выгоднее для потребителя: часть товаров продается по схеме рассрочки с более широким диапазоном (до 36 месяцев), чем беспроцентный период по кредитной карте. Кроме того, проценты по POS-кредитам существенно ниже, чем по кредиткам (18-20% против 25-35% годовых). Во-вторых, удобство покупателя в том, что он получает понятный фиксированный ежемесячный платеж и фиксированный срок погашения. В-третьих, в рамках кредитной линии клиент будет получать от ритейлера эксклюзивные предложения и условия по ряду товаров. Среди преимуществ для ритейлеров – рост продаж и среднего чека, отсутствие эквайринговых расходов, широкие маркетинговые возможности для удержания и повышения лояльности клиента.

«Связной» постоянно находится в поисках решений, которые позволяют клиентам совершать покупки товаров и услуг максимально быстро и комфортно в одном месте – в «Связном». Совместный продукт «Почта банка» и «Связного» дает возможность покупателям шагнуть за рамки классической рассрочки на один товар, а покупать больше необходимых гаджетов на выгодных условиях. Мы считаем, что технология кредитной линии довольно быстро станет сильным драйвером POS-сегмента», – сказал Максим Следков, вице-президент по финансовым услугам «Связного».

Подать заявку на кредитную линию и подписать договор можно в торговой точке, на сайте магазина, отделении банка или в мобильном приложении «Почта банк онлайн» (для клиентов). Также в приложении легко внести платеж, проверить доступный остаток лимита и управлять им – подписывать новые транши или запросить увеличение кредитной линии.