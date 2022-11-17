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«Сбер» запустил собственную систему управления операционным риском «СберОРМ»

«Сбер» внедрил собственную систему управления операционным риском СберОРМ, полностью отказавшись от иностранного программного обеспечения.

«СберОРМ» – это ИТ-решение на основе цифровой облачной платформы «Сбера» Platform V. Автоматизированная система основана на лучших мировых практиках и обеспечивает полный цикл управления операционным риском в организации.

«СберОРМ» позволяет автоматизировать процесс выявления и обработки информации об инцидентах, формировать прогноз потерь по рискам, отслеживать фактический уровень рисков и давать рекомендации по их минимизации. Собственное решение, которым сейчас пользуются более 30 тыс. человек, позволило «Сберу» в 4 раза сократить расходы на управление операционным риском, в том числе за счет того, что 80% решений теперь принимаются автоматически.

«СберОРМ» помогает проактивно реагировать на выявленные в процессах недостатки и продолжать предоставлять клиентам «Сбера» надёжные сервисы. «СберОРМ» также обеспечивает соответствие требованиям регулятора к системе управления операционным риском, включая расчет капитала и формирование обязательной отчетности.

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