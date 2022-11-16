«Сбер» возвращает сервис бесконтактной оплаты SberPay для смартфонов Android

«Сбер» возвращает бесконтактную оплату для владельцев Android-смартфонов с помощью сервиса SberPay. Теперь можно оплачивать покупки в магазинах и снимать наличные в банкоматах одним касанием телефона. Чтобы пользоваться сервисом, достаточно подключить к нему любую карту «Мир» в приложении «Сбербанк онлайн». Дополнительных приложений устанавливать не требуется. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Для оплаты нужно просто разблокировать телефон и поднести его к терминалу. Либо запустить SberPay через ярлык или из приложения «Сбербанк онлайн», и можно будет проверить баланс или поменять карту для оплаты, если к SberPay подключено несколько карт «Мир».

Для владельцев «Сберкарт» – дебетовой, кредитной и тревел – «Сбер»» запускает анимированный дизайн карты в приложении «Сбербанк онлайн» и на экране оплаты SberPay.

Сервис доступен на всех Android-смартфонах с технологией NFC и операционной системой версии 8.1 или выше. Чтобы начать пользоваться SberPay NFC, необходимо обновить приложение «Сбербанк онлайн» до версии 14.5.

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