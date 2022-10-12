Чат-бот MTS Bank Now заговорил на узбекском, таджикском и кыргызском языках

«МТС банк» и финтех-платформа TalkBank реализовали проект «МТС для иностранных граждан», в рамках которого создан специальный чат-бот банка в мессенджере Telegram MTS Bank Now для граждан из стран СНГ, прибывающих в Россию. Об этом CNews сообщили представители «МТС банка». Чат-бот доступен на русском, узбекском, таджикском и кыргызском языках.

По прибытии в Россию иностранные граждане могут получить дебетовую карту MTS Cashback и SIM-карту сотового оператора МТС в точках продаж, вместе с которыми клиенты получают уникальный QR-код для доступа в чат-бот в мессенджере Telegram.

После авторизации в чат-боте клиент получает уведомление об успешной активации пластиковой карты. В чат-боте доступны переводы и стандартный функционал управления картой (переводы по России на карты любых банков РФ, восстановление CVV-кода, смена PIN-кода, блокировка и разблокировка карты, формирование выписки и списка совершенных операций за период, отображение баланса и реквизитов карты). В ближайшее время планируется реализация еще больших функциональных возможностей в чат-боте Telegram. Иностранные граждане смогут совершать переводы за рубеж и оформлять страховые продукты в чат-боте в Telegram.

Сервисы «МТС банк» и и Talkbank, на которых базируется чат-бот MTS Bank Now, соответствуют высокому стандарту безопасности PCI DSS.

Безопасность операций клиентов с помощью MTS Bank Now в мессенджерах обеспечивается по аналогии с банковскими приложениями с помощью простой электронной подписи (ПЭП) в виде SMS-кода, приходящего на телефон пользователя, указанный как основной в процессе идентификации. Дополнительную защиту и исключение несанкционированного использования обеспечивают биометрические данные и антифрод-системы. Конфиденциальность и защита учетных записей от несанкционированного доступа обеспечивается политикой безопасности самих мессенджеров.

«Мы последовательно развиваем финансовые продукты, услуги и сервисы для нерезидентов. Мы реализовали возможность совершения ряда операций на национальных языках, идя навстречу той части наших клиентов, для которых важна коммуникация на национальном языке, – прокомментировал владелец портфеля продуктов "Дебетовые карты и сбережения" "МТС банка" Григорий Мирзоян. – Наше технологичное решение в области клиентского сервиса позволит клиентам из стран СНГ быстрее адаптироваться в нашей стране и совершать повседневные финансовые операции комфортно и безопасно».

«Банк для нерезидентов – важнейший шаг по обеспечению миллионов жителей нашей страны доступом к нормальным финансовым услугам, возможности коммуникации на своем родном языке, решению вопросов в режиме онлайн без обязательных визитов в отделения банка и сложностей с изъяснениями с менеджерами. Все это можно убрать с помощью полностью роботизированного банка в мессенджере, – прокомментировал генеральный директор финтех-платформы TalkBank Михаил Попов.

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«МТС банк» – коммерческий банк, входящий в число 50 ведущих российских банков. Основным акционером является частная компания с ограниченной

ответственностью «Мобайл селесистемс Б.В.» – дочерняя компания ПАО «Мобильные телесистемы».

TalkBank – виртуальный банк, который предлагает полноценный банковский функционал и работает в мессенджерах. Управление финансами осуществляется с помощью искусственного интеллекта – чат-бота, который помогает оформлять и получать карты, проходить идентификацию личности и осуществлять денежные операции онлайн. Архитектура и API TalkBank позволяют встраивать банковский функционал в бизнес-процессы сервисов и клиентов.