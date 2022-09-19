«Сбер» рекомендует клиентам установить российские сертификаты удостоверяющего центра

В связи с предстоящим переходом сайтов «Сбера» на сертификаты Национального удостоверяющего центра (НУЦ) Минцифры банк рекомендует всем клиентам установить сертификаты НУЦ на личные устройства для обеспечения бесперебойного и безопасного доступа к онлайн-ресурсам «Сбера».

Информация о способах установки, а также ответы на часто задаваемые вопросы о сертификатах НУЦ доступны по ссылке sberbank.ru/ru/certificates. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Мобильные приложения «Сбербанк онлайн» и «Сбербизнес» на платформах iOS и Android уже имеют встроенные сертификаты Национального удостоверяющего центра, пользоваться ими абсолютно безопасно.

Пользователям Android «Сбер» рекомендует обновить приложения «Сбербанк онлайн» и «Сбербизнес» до последних версий.

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ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы.