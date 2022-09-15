Модульбанк запустил новый способ приема оплаты через СБП по NFC

Модульбанк запустил новый способ приема оплаты по СБП через QR Pay с помощью технологии NFC. Теперь для оплаты товаров и услуг покупателю достаточно приложить свой телефон к телефону продавца и в один клик подтвердить транзакцию.

Модульбанк внедрил оплату по QR-кодам в конце 2020 г. Услуга быстро стала популярной у продавцов благодаря низким комиссиям. Чтобы еще улучшить пользовательский опыт, НСПК (операционный платежный и клиринговый центр СБП) запустила приложение «СБПэй», с помощью которого покупатель может оплачивать товары и услуги через СБП в пару кликов.

«Теперь, если у покупателя установлено приложение «СБПэй», с новым способом оплаты через NFC в приложении QR Pay он может оплачивать товары и услуги в один клик. У остальных пользователей будет открываться браузер со страницей выбора банка, а затем — мобильное приложение банка для подтверждения транзакции», – сказала Евгения Васильева, директор по продуктам Модульбанка.

Чип NFC есть у большинства современных мобильных устройств, с помощью NFC мы совершаем бесконтактную оплату мобильными телефонами, прикладывая телефон к платежному терминалу: телефон принимает информацию и поднимает нужную программу для оплаты — кошелек, браузер или приложение банка. Чтобы принимать оплату новым способом с помощью NFC, предпринимателю нужно просто установить приложение QR Pay Модульбанка на телефон с ОС Android.