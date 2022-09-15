CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ИТ в банках Техника
|

Модульбанк запустил новый способ приема оплаты через СБП по NFC

Модульбанк запустил новый способ приема оплаты по СБП через QR Pay с помощью технологии NFC. Теперь для оплаты товаров и услуг покупателю достаточно приложить свой телефон к телефону продавца и в один клик подтвердить транзакцию.

Модульбанк внедрил оплату по QR-кодам в конце 2020 г. Услуга быстро стала популярной у продавцов благодаря низким комиссиям. Чтобы еще улучшить пользовательский опыт, НСПК (операционный платежный и клиринговый центр СБП) запустила приложение «СБПэй», с помощью которого покупатель может оплачивать товары и услуги через СБП в пару кликов.

«Теперь, если у покупателя установлено приложение «СБПэй», с новым способом оплаты через NFC в приложении QR Pay он может оплачивать товары и услуги в один клик. У остальных пользователей будет открываться браузер со страницей выбора банка, а затем — мобильное приложение банка для подтверждения транзакции», – сказала Евгения Васильева, директор по продуктам Модульбанка.

Чип NFC есть у большинства современных мобильных устройств, с помощью NFC мы совершаем бесконтактную оплату мобильными телефонами, прикладывая телефон к платежному терминалу: телефон принимает информацию и поднимает нужную программу для оплаты — кошелек, браузер или приложение банка. Чтобы принимать оплату новым способом с помощью NFC, предпринимателю нужно просто установить приложение QR Pay Модульбанка на телефон с ОС Android.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференция CNews «Импортозамещение 2022: первые итоги» состоится 6 октября

Конференция CNews «E-commerce: новые подходы к ведению бизнеса» состоится 11 октября

Успейте зарегистрироваться на конференцию CNews «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса», которая состоится 15 сентября

Когда программисты не нужны. Ведущие эксперты по Low-code обсудят самую модную технологию года на CNews FORUM 2022

Windows изгоняют из банкоматов. Сбербанк переводит свою сеть на Linux собственной разработки

Конференция CNews «Актуальные задачи цифровизации госсектора» состоится 22 сентября

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Самые компактные Bluetooth-колонки: карманный вариант

Паровые пылесосы для дома: что это и как выбрать лучший

Родительский контроль на компьютере: выбираем софт для защиты детей

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: 15 самых странных фактов о Солнечной системе

Мамонты, подвиньтесь — ученые знают, как воскресить вымершего тасманийского волка

Тончайшие лазеры обнаружили кусок земной коры возрастом 4 миллиарда лет
Показать еще