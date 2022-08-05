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Голосовой ассистент ВТБ поможет проверить наличие штрафов

Голосовой ассистент поможет пользователям приложения «ВТБ онлайн» быстро проверить наличие штрафов ГИБДД и оплатить их. Новый функционал для виртуального помощника ВТБ представляет первым среди российских банков. До конца сентября услугой воспользуются порядка 10% от ежемесячной аудитории голосового ассистента.

Чтобы совершить операцию, клиенту нужно войти в приложение «ВТБ онлайн» и попросить голосового ассистента проверить наличие штрафов. Ассистент предложит выбрать документ, по которому будет идти проверка, например, СТС, водительское удостоверение или номер постановления. Проверка займет меньше минуты. При повторном обращении к виртуальному помощнику выбирать документы уже не потребуется: он автоматически сохранит все данные. Если голосовой ассистент обнаружит штраф, он предложит погасить его с помощью карты или счета в ВТБ. Оплата штрафа через «ВТБ онлайн» проходит без комиссии.

«Мы стремимся к тому, чтобы клиентам было удобно совершать любые ежедневные финансовые операции, где бы они ни находились. ВТБ продолжает развивать собственного виртуального ассистента, потому что верит — за голосовыми операциями будущее. Сегодня мы расширили функционал помощника и запустили проверку штрафов ГИБДД. С момента технического тестирования сервиса в июне клиенты уже оплатили более 250 штрафов более чем на 110 тыс. руб., совершив свыше 1800 проверок. В перспективе мы планируем выводить в голосовой канал наиболее популярные у клиентов операции. Ожидаем, что до конца сентября новой услугой воспользуются примерно 10% от ежемесячной аудитории голосового ассистента», — отметил руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

Голосовой ассистент может проконсультировать клиентов по более чем 1700 тематик, среди которых — открытие и пополнение накопительного счета «Сейф», обновление приложения «ВТБ онлайн», расчет дохода по вкладам и др.

Помимо мобильного приложения «ВТБ онлайн», навык сервиса доступен в помощнике «Алиса» от «Яндекса» — запустить его можно на любом мобильном устройстве с iOS и Android.

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