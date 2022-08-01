Оборот платежного сервиса SberPay на Северо-западе в первом полугодии 2022 г. достиг 12 млрд рублей

За первое полугодие 2022 г. клиенты «Сбера» совершили через платежный сервис SberPay онлайн-покупки на общую сумму около 12 млрд руб. Это в четыре раза больше, чем за аналогичный период 2021 г. С начала года количество транзакций увеличилось в семь раз по отношению к 2021 г. и составило 14 млн. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Александр Закурдаев, заместитель председателя Северо-западного банка ПАО Сбербанк: «Платежный сервис SberPay был представлен в 2020 г. и с тех пор показывает стабильную позитивную динамику спроса. Он полностью безопасен, так как при оплате покупок в интернете нет необходимости вводить данные карты на сайте партнера или в кошельке».

Если пользователь оплачивает покупки онлайн через SberPay, то он сможет: выбрать любую из имеющихся карт для оплаты, причем остаток по карте виден сразу, а не тогда, когда операция уже отменилась из-за недостатка средств на ней; не бояться кражи персональных данных — больше не нужно вводить данные карты на сайтах интернет-магазинов и платежных сервисов, они остаются в защищенной системе Сбербанка; пользоваться SberPay бесплатно; не тратить время на ввод данных карты и ждать подтверждения по СМС.

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