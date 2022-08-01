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Клиенты «Точки» смогут расплатиться картой «Мир» через Samsung Pay

Банк для предпринимателей и предприятий «Точка» запустил бесконтактную оплату бизнес-картой «Мир» через Samsung Pay. Воспользоваться новой услугой смогут все клиенты банка, у которых настроен платёжный сервис.

С помощью Samsung Pay клиенты «Точки» смогут совершать быстрые и безопасные платежи смартфоном, а также обслуживаться в банкоматах с бесконтактным интерфейсом.

«В июне «Точка» запустила виртуальные и пластиковые карты платежной системы «Мир». Наша цель — сделать жизнь предпринимателей чуть проще, поэтому с 1 августа клиенты банка смогут привязать свою бизнес-карту к Samsung Pay и оплачивать покупки в магазинах и ресторанах с помощью смартфона», — сказал руководитель процессингового центра «Точки» Вадим Соколов.

Оплата с помощью Samsung Pay безопасна: вместо номера карты используется специальный цифровой код, созданный случайным образом с помощью токена. Кроме того, все операции подтверждаются по отпечатку пальца или PIN-коду Samsung Pay, а встроенная система безопасности Samsung Knox обеспечивает защиту данных Samsung Pay.

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