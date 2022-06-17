R-Style Softlab обновила модуль «RS-Connect. Обмен с ФТС»

R-Style Softlab реализовала новые виды служебных сообщений в «RS-Connect. Обмен с ФТС» в рамках информационного обмена между автоматизированными банковскими системами и Федеральной таможенной службой. Доработка реализована в поддержку требований положения Банка России от 30 ноября 2020 г. №741-П «О порядке направления таможенным органом в банк отдельных документов таможенного органа в виде электронных документов, направления банком в таможенный орган сообщений, содержащих сведения об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на счетах плательщика (лица, несущего солидарную обязанность) в банке и сведения об остатках электронных денежных средств, а также об установлении даты получения банком отдельных решений таможенного органа».

Перечень регламентированных данным нормативным актом видов электронных служебных сообщений, которыми обмениваются таможенные органы и банки через Банк России, включает: решение о приостановлении операций (об отмене приостановления операций) по счетам; поручения таможенного органа на бесспорное взыскание, на перечисление денежных средств с депозитного счета, на продажу драгоценных металлов, на продажу иностранной валюты; решения таможенного органа об отзыве поручения органа, об отзыве инкассового поручения; сообщение об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на счетах плательщика.

Форматы сообщений соответствуют регуляторным нормам.

Новая функциональность реализована в RS-Connect v.1.00.001.76 и доступна клиентам компании с 17 июня 2022 г.