CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ИТ в банках
|

R-Style Softlab обновила модуль «RS-Connect. Обмен с ФТС»

R-Style Softlab реализовала новые виды служебных сообщений в «RS-Connect. Обмен с ФТС» в рамках информационного обмена между автоматизированными банковскими системами и Федеральной таможенной службой. Доработка реализована в поддержку требований положения Банка России от 30 ноября 2020 г. №741-П «О порядке направления таможенным органом в банк отдельных документов таможенного органа в виде электронных документов, направления банком в таможенный орган сообщений, содержащих сведения об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на счетах плательщика (лица, несущего солидарную обязанность) в банке и сведения об остатках электронных денежных средств, а также об установлении даты получения банком отдельных решений таможенного органа».

Перечень регламентированных данным нормативным актом видов электронных служебных сообщений, которыми обмениваются таможенные органы и банки через Банк России, включает: решение о приостановлении операций (об отмене приостановления операций) по счетам; поручения таможенного органа на бесспорное взыскание, на перечисление денежных средств с депозитного счета, на продажу драгоценных металлов, на продажу иностранной валюты; решения таможенного органа об отзыве поручения органа, об отзыве инкассового поручения; сообщение об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на счетах плательщика.

Форматы сообщений соответствуют регуляторным нормам.

Новая функциональность реализована в RS-Connect v.1.00.001.76 и доступна клиентам компании с 17 июня 2022 г.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Market.CNews опубликовал рейтинг ERP-систем 2022

В России поставлен рекорд по закупке отечественного ПО

Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM Кейсы — о ходе цифровизации России в новых условиях

Россиянин наказал рублем известный банк за рекламные SMS

Онлайн-конференция CNews «Современные контакт-центры 2022» состоится 7 июля

Минцифры открыло на Госуслугах раздел, где можно получить все льготы для ИТ-компаний

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

8 лучших сервисов для дизайна на замену Canva: выбор ZOOM

Возьми прохладу с собой: лучшие мобильные кондиционеры

9 советов для экономии заряда смартфона: продлеваем жизнь батареи

Показать еще

Наука

Исследование протопланетных дисков раскрыло секрет планетарной эволюции

На пути к квантовому Интернету: физики телепортировали данные по элементарной сети

Внеземной камень из египетской пустыни — первое свидетельство редчайшего взрыва сверхновой
Показать еще