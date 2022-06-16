«Диасофт» разработала продукт для формирования и проверки усиленной квалифицированной электронной подписи класса КВ2

«Диасофт» разработала продукт для формирования и проверки усиленной квалифицированной электронной подписи класса КВ2 – СПО «Модуль подписи HSM». Отличительная особенность продукта – это его универсальность и возможность использования для реализации любых задач банка, где требуется применение централизованной криптографии.

СПО «Модуль подписи HSM» может быть встроен в любые бизнес-процессы организации: внутренний документооборот, передачу заявлений клиентов по выпуску квалифицированного сертификата в УЦ ФНС, процессы в АБС, ERP, «1С» и других системах.

На СПО «Модуль подписи HSM» получено положительное заключение ФСБ России №149/3/2/2487 от 2020 г. по результату проведения работ по оценке влияния специального программного обеспечения «Модуль подписи HSM» на штатное функционирование СКЗИ ПАКМ «Криптопро HSM» версии 2.0 и СКЗИ «Криптопро CSP» версии 5.0.

Алексей Полетаев, директор по информационной безопасности компании «Диасофт», сказал: «Практически все решения для формирования и проверки электронной подписи, существующие на рынке, кастомизированы под конкретные продукты, бизнес-проекты, типы данных или сценарии использования. Это существенно сужает возможности их применения. Использование универсального готового решения от «Диасофт» позволит значительно сократить время ввода систем в промышленную эксплуатацию (включая подключения к УЦ ФНС РФ), а также снизить затраты на разработку собственного средства подписи и проведение работ по оценке влияния в ФСБ».

Продукт уже используется рядом финансовых организаций, в том числе для облачного решения «Диасофт».