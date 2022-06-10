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Модульбанк начал выдавать банковские гарантии круглосуточно

Модульбанк начал выдавать банковские гарантии круглосуточно.

Сервис доступен клиентам банка, в том числе молодым предпринимателям, которые недавно зарегистрировали бизнес и еще не имеют опыта госконтрактов. Для подачи заявки нужно иметь электронную цифровую подпись и предоставить минимум документов.

Круглосуточный сервис помогает сделать участие в тендерах еще более доступным для молодых предпринимателей. Теперь им не нужно закладывать лишнее время на оформление банковской гарантии. Также если решение по участию в закупке было принято поздно или случилась заминка с одобрением заявки на банковскую гарантию в другом банке, Модульбанк поможет реализовать планы.

«Наша задача — помогать нашим клиентам растить бизнес. Мы видим активный запрос со стороны предпринимателей, видим реальную потребность. Поэтому мы решили перейти на круглосуточный режим выдачи банковских гарантий», — сказал Павел Семенов, советник предправления, член совета директоров Модульбанка.

Подать заявку на банковскую гарантию можно в личном кабинете Модульбанка.

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