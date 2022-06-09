«МТС банк» реализовал сервис пополнения карт банков Казахстана без комиссии

«МТС банк» объявил о запуске сервиса мгновенного пополнения любых банковских карт в Казахстане платежных систем Visa и Mastercard. Пополнить банковские карты без комиссии можно с банковских карт, лицевых счетов абонентов МТС. Переводы осуществляются в рублях с последующей конвертацией и зачислением в национальной валюте.

Для мгновенного онлайн-перевода средств через приложение «МТС банка» или сервис «МТС деньги» достаточно зайти в раздел «Переводы в СНГ», из представленного списка выбрать «Visa/Mastercard Казахстан», далее ввести номер карты получателя и сумму перевода. Для повторных переводов на обеих витринах можно создать шаблон.

Максимальная сумма разового перевода составляет 15 тыс. руб. В рамках специальной акции для пользователей экосистемы МТС, впервые осуществляющих денежные переводы за границу без комиссии через мобильное приложение «МТС банка» и на сайте payment.mts.ru, банк начисляет 200 руб. кешбэка по программе «МТС Cashback».

Ранее «МТС банк» реализовал мгновенные переводы на карты национальных платежных систем стран Центральной Азии: Humo, Uzcard, «Корти милли», «Элкарт», ArCa, а также турецкой Troy. Кроме того, банк развивает сервис переводов за рубеж через международные системы денежных переводов Contact, «Юнистрим» и «Гранат».

В ближайшей перспективе банк планирует реализовать сервисы переводов карты банков Азербайджана, а также в Китай.