CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ИТ в банках Техника
|

«МТС банк» реализовал сервис пополнения карт банков Казахстана без комиссии

«МТС банк» объявил о запуске сервиса мгновенного пополнения любых банковских карт в Казахстане платежных систем Visa и Mastercard. Пополнить банковские карты без комиссии можно с банковских карт, лицевых счетов абонентов МТС. Переводы осуществляются в рублях с последующей конвертацией и зачислением в национальной валюте.

Для мгновенного онлайн-перевода средств через приложение «МТС банка» или сервис «МТС деньги» достаточно зайти в раздел «Переводы в СНГ», из представленного списка выбрать «Visa/Mastercard Казахстан», далее ввести номер карты получателя и сумму перевода. Для повторных переводов на обеих витринах можно создать шаблон.

Максимальная сумма разового перевода составляет 15 тыс. руб. В рамках специальной акции для пользователей экосистемы МТС, впервые осуществляющих денежные переводы за границу без комиссии через мобильное приложение «МТС банка» и на сайте payment.mts.ru, банк начисляет 200 руб. кешбэка по программе «МТС Cashback».

Ранее «МТС банк» реализовал мгновенные переводы на карты национальных платежных систем стран Центральной Азии: Humo, Uzcard, «Корти милли», «Элкарт», ArCa, а также турецкой Troy. Кроме того, банк развивает сервис переводов за рубеж через международные системы денежных переводов Contact, «Юнистрим» и «Гранат».

В ближайшей перспективе банк планирует реализовать сервисы переводов карты банков Азербайджана, а также в Китай.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Россиянин наказал рублем известный банк за рекламные SMS

Онлайн-конференция CNews «Современные контакт-центры 2022» состоится 7 июля

Минцифры открыло на Госуслугах раздел, где можно получить все льготы для ИТ-компаний

Deutsche Bank тайно вывез из России в Берлин сотни ИТ-специалистов с семьями

CNews Analytics опубликовал первый рейтинг и первую карту импортозамещения

Обзор ClickHouse — СУБД для онлайн-аналитики

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука MSI Modern 15 A11S

Не только Google: 9 альтернатив популярному поисковику

Обзор ноутбука для бизнеса HP EliteBook 845 G8: мощное решение на платформе AMD

Показать еще

Наука

Внеземной камень из египетской пустыни — первое свидетельство редчайшего взрыва сверхновой

На Марсе есть полярные сияния, но нет магнитного поля — как такое возможно?

Ликбез RnD.CNews: в чем разница между ядерным, гиперзвуковым и кинетическим оружием
Показать еще