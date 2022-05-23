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«Тинькофф» запустил сервис мгновенных платежей Tinkoff Pay

«Тинькофф» запустил сервис мгновенных платежей Tinkoff Pay. С его помощью клиенты смогут быстро, легко, удобно и безопасно оплачивать товары и услуги онлайн в интернет-магазинах и в офлайн-магазинах, не вводя реквизиты карты.

Tinkoff Pay объединит в себе лучшие платежные технологии и финтех-решения экосистемы «Тинькофф» как для клиентов, так и для продавцов.

Использовать Tinkoff Pay могут как клиенты экосистемы «Тинькофф», у которых установлено мобильное приложение, так и в ближайшем будущем клиенты других банков – они смогут привязывать карты к сервису.

Сергей Хромов, вице-президент «Тинькофф», руководитель «Тинькофф кассы», сказал: «Под капотом сервиса мы решили собрать все лучшие продукты и технологии из экосистемы «Тинькофф»: разные комбинации кэшбэка от банка и партнеров, подписки, «Тинькофф таргет», рассрочки и долевые платежи и др. Будет интеграция с супераппом, картами других банков, сервисом Tinkoff ID, который мы тоже скоро запустим для партнеров. То есть всё, к чему в нашей жизни мы привыкли, будет доступно из Tinkoff Pay. Мы решили сделать финтех-магию вокруг платежей».

Технологии Tinkoff Pay: мгновенные платежи в онлайне и офлайне; комбинации кэшбэка для клиентов и неклиентов «Тинькофф» оплата в рассрочку или через сервис «Долями»; оплата для клиентов любых российских банков; биометрические решения для авторизации и мгновенной оплаты; решения для неклиентов «Тинькофф»; интеграция с супераппом «Тинькофф»; автоплатежи и регулярные платежи; управление всеми подписками в одном окне; кастомизация привилегий, кэшбэков и т.д. под клиента; «Безопасная сделка» для покупок на площадках для размещения объявлений (classified); интеграция с приложением «Кошелек»; p2p-переводы и другое.

На старте будут доступны платежи через Tinkoff Pay в онлайне и вскоре в офлайне для клиентов «Тинькофф». Другие технологии сервиса будут запускаться поэтапно в течение 2022-23 гг.

Tinkoff Pay позволяет быстро и безопасно оплачивать покупки на сайтах и в мобильных приложениях онлайн-магазинов – со смартфона и с компьютера. На старте оплата доступна в более чем 30 тыс. онлайн-магазинов – партнеров Тинькофф Кассы, среди которых – любимые онлайн-магазины, крупные-сетевые ритейлеры, маркетплейсы и др.

Плюсы Tinkoff Pay для онлайн-магазинов: выше доля успешных оплат в интернете; удобный сервис для клиентов – выше их лояльность; работает в приложении и на сайте; легко подключить; в будущем будет доступно любым клиентам российских банков; кэшбэк и программы лояльности для клиентов.

Для покупки со смартфона нужно нажать на кнопку Tinkoff Pay на странице оплаты. После подтверждения операции (если необходимо) деньги спишутся со счета в «Тинькофф». Если счетов несколько – можно будет выбрать самый удобный вариант с подходящим балансом.

В будущем можно будет настроить, какой счет использовать по умолчанию в зависимости от категории магазина.

Оплачивать покупки с помощью Tinkoff Pay также можно с компьютера. Для этого нужно будет отсканировать смартфоном QR-код, который переведёт покупателя в приложение «Тинькофф» для подтверждения платежа.

Клиентам будет начисляться персонализированный кэшбэк сразу в момент покупки – покупатель увидит кнопку «Оплатить» и сумму кэшбэка, который за неё получит. На старте Tinkoff Pay доступен такой же кэшбэк, как и при оплате картой.

При покупках через Tinkoff Pay пользователи смогут получать не только базовый кэшбэк от «Тинькофф» по различным категориям, но и другие комбинации кэшбэка – повышенный кэшбэк от партнеров, производителей конкретных товаров, торговой точки, где производится оплата и т.д.

Для неклиентов «Тинькофф» при платежах через Tinkoff Pay в будущем также будет доступен кэшбэк.

В момент оплаты пользователь сможет решить – оплачивать ли всю сумму сразу или платить по частям. По клику на кнопку он сможет ознакомиться с графиком платежей, если решит платить по частям или в рассрочку. Долевая оплата будет осуществляться в интеграции с сервисом оплаты по частям «Долями» и «Тинькофф кредит брокером».

Tinkoff Pay будет сохранять с согласия пользователя все данные для быстрой и максимально удобной покупки – например, возможные адреса доставки, ФИО, телефон и т.д. – эти данные автоматически появятся в интерфейсе при оформлении заказа. Пользователю нужно будет только нажать кнопку «Оплатить».

Также покупатели смогут оплачивать покупки в буквальном смысле по одному клику, без перехода в приложение и QR-кодов – при авторизации в магазинах через сервис Tinkoff ID (будет запущен позднее в 2022 г).

Пользователи с помощью Tinkoff Pay смогут автоматически оплачивать и управлять подписками в любимых магазинах и сервисах, а также в суперприложении Тинькофф.

Приложение будет показывать, где у клиента есть подписка в Tinkoff Pay, он сможет в одном окне, в разделе Tinkoff Pay управлять этими подписками – отменять, ставить на паузу, если уехал в отпуск и т.д., оформлять подписку в популярных магазинах (нажав «Хочу подписаться»).

В Tinkoff Pay будут интегрированы биометрические технологии «Тинькофф» – в будущем клиенты смогут авторизоваться в онлайне и оплачивать покупки в офлайне с помощью распознавания лица и т.д. (с необходимостью дополнительного подтверждения через суперапп для крупных покупок).

С помощью Tinkoff Pay можно будет совершать бесконтактные платежи в офлайне, привязав к нему карту или счет любого российского банка.

Такое решение также позволит персонализировать настройки покупок – Tinkoff Pay будет подтягивать тот источник оплаты, который даст пользователю при этой оплате больше всего привилегий и бонусов в зависимости от программы лояльности – независимо от того, карта какого банка используется (например, кобренды между банками и сетевыми ритейлерами и т.д.).

Tinkoff Pay уже интегрирован в приложение «Кошелек» (часть экосистемы «Тинькофф»). С «Кошельком» для оплаты достаточно показать на кассе только бонусную или скидочную карту, а платеж пройдет автоматически. Авторизоваться в «Кошельке» можно будет и с помощью сервиса Tinkoff ID.

Tinkoff Pay также будет использоваться в сервисах «Безопасная сделка», позволяя тем самым максимально усилить безопасность оплаты на площадках classified (таких как «Авито», «Юла» и т.д.), одновременно сохраняя удобство и простоту процесса покупки.

Сергей Хромов, вице-президент «Тинькофф», руководитель «Тинькофф кассы», сказал: «Россия один из мировых лидеров по удобству и развитости безналичных платежей и альтернативных способов оплаты. А у нас в свою очередь большой горизонт развития Tinkoff Pay – мы планируем сделать лучший и самый удобный платежный сервис в стране и даже в мире. Поэтому мы будем рады различным сервисам и партнерам, которые захотят развивать финтех и внедрять Tinkoff Pay».

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