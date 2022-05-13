CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес ИТ в банках Техника
|

Сбербанк запустил онлайн-выдачу тендерных гарантий

Сбербанк реализовал возможность онлайн-выдачи тендерных гарантий клиентам малого и микробизнеса. Услуга появилась в «Сбербизнес», интернет-банке для корпоративных клиентов.

Ранее заявки на подготовку обеспечительной документации для проведения закупочных процедур можно было также направлять онлайн, однако подписание документов требовало присутствия в банке. Теперь же и бумажную, и электронную гарантию — по выбору клиента — можно получить максимально быстро без посещения офиса.

Алексей Шашкин, директор дивизиона «Малый и микро бизнес» Сбербанка, сказал: «За 2021 г., работая по старой схеме, мы выдали более девяти тысяч тендерных гарантий. Сегодня, когда у наших клиентов появилась возможность онлайн-оформления гарантии на всех этапах, мы рассчитываем на рост количества соответствующих заявок. Упрощение процедуры стало возможным после внесения изменений в законодательные акты, поменявшие порядок поэтапного оформления заявки и проведения обеспечительных процедур. Сейчас время на оформление гарантии в банке занимает около трёх минут, а обеспечение и поручительство не требуется».

Срок тендерных гарантий — 37 месяцев, сумма — до 50 млн руб.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Глава Минцифры России Максут Шадаев участвует в CNews FORUM Кейсы. До мероприятия остался месяц. Идет регистрация

Как заработать на больших данных: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры

«Сбер» строит собственную платформу умного дома. Без этого его гаджеты не работают и уже изъяты из магазинов

Microsoft угрожают гигантским штрафом за отказ дать доступ к серверам банка, связанного с Михаилом Фридманом

Цифровая трансформация: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры

Тиньков продал Потанину 35% акций «Тинькофф банка» и отправился на пенсию

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Ищем самый недорогой интернет для дачи: сравниваем тарифы российских операторов

9 советов для экономии заряда смартфона: продлеваем жизнь батареи

Тонкие клиенты ТОНК: импортозамещение и развитие в сфере ИТ

Показать еще

Наука

Найдены доказательства сильнейшего землетрясения в истории человечества

Обнаружена самая дальняя галактика — она на 100 миллионов лет дальше, чем предыдущий рекордсмен

Астрономы обнаружили мегамазер — супермощный космический лазер, излучающий из глубокого космоса
Показать еще