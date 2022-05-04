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Cбербанк запустил специальный пакет услуг для индивидуальных предпринимателей

Сбербанк объявил о запуске обновленной линейки пакетов услуг для малого и микробизнеса. С их помощью предприниматели смогут воспользоваться необходимыми для ведения бизнеса сервисами. В рамках обновления впервые запускается специализированный пакет услуг для индивидуальных предпринимателей — он включает множество бесплатных услуг: клиенты могут бесплатно переводить себе на счет физлица до 500 тыс. рублей в месяц, совершать внешние переводы на счета других юрлиц и вносить средства на счет через банкоматы.

Ещё одно новшество — двойные пакеты услуг: «Двойной Набирая обороты» — для тех, кто активно развивает бизнес, и «Двойной Полным ходом» — для тех, кто проводит очень много операций по счёту. Также «Сбер» создал продукт для поддержки и удовлетворения потребностей социально ориентированных некоммерческих организаций с организационно-правовой формой «Благотворительный фонд» или с основным видом экономической деятельности в области здравоохранения, социальных услуг, культуры и спорта.

Алексей Шашкин, директор дивизиона «Малый и микро бизнес» Сбербанка, сказал: «Каждое второе предприятие малого бизнеса в России уже обслуживается в «Сбере», и всем нашим клиентам мы предоставляем наиболее выгодные решения для удовлетворения их запросов в любых ситуациях. Именно поэтому мы постоянно трансформируем наши пакеты услуг и предлагаем новые сервисы, которые сделают бизнес предпринимателей еще более эффективным. Мы видим, что за последние несколько лет доля индивидуальных предпринимателей в новых регистрациях бизнеса значительно выросла и, например, в прошлом году составила около 80%. Поэтому мы создали специализированный пакет для этой категории клиентов, учтя в нем все ключевые потребности бизнеса. Отмечу, что в течение первого месяца пакет услуг будет предоставляться всего за 1 руб.».

Кроме того, в пакеты услуг для малого бизнеса, в том числе в новые, входят четыре востребованных нефинансовых сервиса от экосистемы Сбера: «Юрист для бизнеса», «Бухгалтерия для ИП», Работа.ру и «Электронный документооборот».

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