R-Style Softlab реализует проекты оперативного подключения к СПФС для банков ЕАЭС

Компания R-Style Softlab, российский разработчик программного обеспечения для финансового сектора, реализует программу оперативной модернизации платежной инфраструктуры и организации обмена данными с Системой передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС). На фоне сложной политической обстановки компания регистрирует увеличение спроса на подключение к системе передачи финансовой информации в финансовых организациях ЕАЭС. Об этом CNews сообщили представители R-Style Softlab.

Реализация проекта построена на ускоренном внедрении кастомизированного сервиса подключения к СПФС с использованием текущей автоматизированной банковской системы, интеграции автоматизированного рабочего места СПФС и наладки обмена данными для обеспечения платежей по протоколам унифицированных форматов электронных банковских сообщений.

Запуск нового решения прокомментировал генеральный директор R-Style Softlab Лев Френкель: «Новые вызовы требуют от нас оперативных решений. Еще буквально месяц назад банки стремились улучшить качество обслуживания, предоставить клиентам новые услуги и сервисы. Сегодня, к сожалению, речь идет о необходимости сохранения работоспособности банков в части операций с валютными платежами. В связи с этим нами было принято решение о создании пакетного продукта, интеграция которого позволит купировать риски отключения от SWIFT и в случае негативного развития событий сохранить весь платежный функционал».

Решение R-Style Softlab может быть интегрировано с любой автоматизированной банковской системой, при этом эксперты компании обеспечат выполнение всех работ в максимально сжатые сроки, от одной недели. Выделенный канал коммуникаций по направлению импортозамещения, открытый R-Style Softlab на своем сайте, позволяет оперативно организовать и согласовать проект внедрения.

«Реализация проекта в предельно сжатые сроки — именно тот запрос, который сейчас представлен на рынке. Запуск продуктов, позволяющих банку оперативно подключиться к национальной системе передачи финансовых сообщений, — это не вопрос стремления R-Style Softlab получить конкурентное преимущество, это вопрос обеспечения банковского сектора инструментом для сохранения своих функций в период экономической турбулентности в мире», — добавил Лев Френкель.

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R-Style Softlab — российский разработчик и интегратор ПО для банков и страховых компаний. Компания развивает бизнес по направлениям: дистанционное банковское обслуживание и фронт-офис, аналитические бизнес-приложения и хранилище данных, автоматизированные банковские системы, системы взаимодействия банков с госорганами. Кроме того, оказывает кредитным организациям сопутствующие услуги по построению комплексных интеграционных SOA-решений и администрированию систем управления базами данных. Решения R-Style Softlab используются в каждом третьем банке, действующем на территории Российской Федерации. Среди заказчиков: Сбербанк, Россельхозбанк, «Почта Банк», ФК «Открытие», «Альфа-банк», Газпромбанк и др.