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R-Style Softlab объявила о запуске программы импортозамещения в сфере банковского ПО

Российский разработчик программного обеспечения для финансового сектора R-Style Softlab объявил о запуске программы замещения продуктов ИТ-компаний, объявивших об уходе с отечественного рынка.

R-Style Softlab запускает программу поддержки замещения программных решений, недоступных для кредитных и страховых организаций России в результате санкций. По результатам опроса компании ближайшие два года станут для финансового сектора периодом масштабных структурных изменений ИТ-инфраструктуры. Более 70% финансовых организаций планируют частично или полностью перейти на Open-source или отечественные аналоги ранее используемых решений.

В рамках программы поддержки R-Style Softlab реализует внедрение собственных готовых решений, а также индивидуальных проектов разработки. Эффективность ИТ-трансформации поддерживается возможностями аудита и оценке рисков, как для реализации оптимального сценария замещения технологий, так и для построения оптимальной ИТ-инфраструктуры.

Направления программы следуют спросу на рынке и включают внедрение систем сбора, анализа и управления данными с использованием Greenplum, Visiology BI; перевод АБС и бэк-офисных решений на СУБД, входящих в реестр отечественного ПО Минцифры, в том числе на продуктах Postgres; предоставление сервисов обмена данными с ГИС через СМЭВ по модели PaaS/In-house, реализованных на СУБД российской разработки; внедрение продуктов по регуляторной, финансовой, управленческой, иной необходимой аналитической отчётности, а также систем бюджетирования; построение фронтальных платформ и скоринговых систем.

Генеральный директор R-Style Softlab Лев Френкель сказал: «Один за другим иностранные разработчики заявили о приостановке своей деятельности в России. Такой шаг ставит под удар целые сектора экономики, и задача российских вендоров — обеспечить безболезненный и оперативный переход на доступные решения. Задача R-Style Softlab в сложившейся ситуации — оказать поддержку отечественным компаниям финансового сектора в сложный период, обеспечить их работоспособность и дальнейшее развитие».

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