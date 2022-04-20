«Егар текнолоджи» подготовила для банков специальное предложение по импортозамещению программных продуктов автоматизации кредитных операций

Группа компаний (ГК) «Егар текнолоджи» (Egar Technology) подготовила для банков специальное предложение по импортозамещению иностранных программных продуктов, используемых для автоматизации розничного кредитования в части потребительских кредитов, автокредитов, ипотеки, карт и других продуктов – на замену зарубежных решений, построенных на продуктах Terrasoft BPM (Creatio), Pega, Oracle Siebel и Oracle BPM, IBM BPM и других в этом сегменте.

Предлагаемое решение ГК «Егар текнолоджи» построено на платформе, развиваемой при поддержке центра «Сколково» и зарегистрированной в Едином реестре российских программ Минцифры России, и позволяет автоматизировать все этапы кредитного процесса: обработку заявки, полный цикл кредитного анализа и оценки клиента, открытие счетов и выдачу ссуды, сопровождение кредита и сбор задолженности, для широкого спектра кредитных продуктов розничного фронт-офиса банка.

Система по автоматизации кредитных операций включает ряд специализированных компонентов, позволяющих создать максимально открытую для изменений платформу, отвечающую непрерывно меняющимся запросам рынка кредитования. Преимуществами решения разработчики называют существенное повышение скорости вывода на рынок новых кредитных продуктов, снижение стоимости изменений и уровня зависимости от поставщика, и, наконец, более высокая степень зрелости корпоративной информационной среды для организации и ее сотрудников.

Модульная структура решения позволяет оптимально учитывать текущие потребности бизнеса и динамику его развития, снижая финансовую нагрузку на проекты по автоматизации кредитных операций.

Система поддерживает все основные бизнес-процессы по кредитованию, включая управление заявками, андеррайтинг любой сложности, принятие решения и управление сделками, а также коллекторскую деятельность, в том числе работу с реестрами должников, разбор реестра и автоматическое формирование объектов в системе, обработку и разбор выписки по поступлениям, работу с продуктовыми портфелями. Реализуется настройка маршрутов взыскания и обогащение данных из внешних систем.

Платформа предоставляет дэшборды и встроенные механизмы нотификации, обеспечивает генерацию отчетности по клиентам, портфелям, продуктам в различных срезах данных, индивидуальное структурирование сделки и подбор кредитного продукта, а также генерацию документов и печатных форм различных форматов. Функциональность кредитного конвейера полностью обеспечивает мониторинг и сопровождение сделок, охватывая автоматическую консолидацию всех событий и данных по всем участникам сделки, систему раннего предупреждения банкротств и контроль финансового положения в разрезе сделки, портфеля в целом.

Функциональность по анализу рисков предоставляет возможности описания моделей оценки кредитного качества заёмщика на языке Python непосредственно в самой системе. В дальнейшем модели могут быть применены в рамках бизнес-процесса выдачи и обеспечения жизненного цикла кредита, при определении метрик для портфеля в целом, а также в режиме калькулятора с возможностями сохранения предварительных расчётов и обращения к ним в дальнейшем.

Отличительная особенность платформы – возможность менять всю бизнес-логику системы без необходимости написания программного кода, легкая настройка основных элементов бизнес-процессов, ролей бизнес-пользователей и простая интеграция со сторонними модулями, различными АБС, личным кабинетом клиента, другими внутренними системами и внешними источниками за счет готовых адаптеров и собственного API.

Все предлагаемые к поставке компоненты решения Egar Technology поддерживают гибкую настройку и могут быть развернуты на конфигурациях системного ПО с минимальными или без санкционных рисков, в том числе с использованием СУБД Postgres Pro, другими open source компонентами с широкими возможностями для развития и сопровождения, в том числе силами заказчика.