ВТБ выдал «Ростелекому» банковскую гарантию на блокчейн-платформе «Мастерчейн»

ВТБ и «Ростелеком» провели первую сделку на блокчейн-платформе «Мастерчейн» по выдаче банковской гарантии с участием представителей среднего и малого бизнеса. Гарантия выдана по поручению ООО «Орбита».

Выдача прошла полностью в цифровом формате. «Ростелеком» подключился к платформе «Мастерчейн» с собственным узлом, что позволило в режиме реального времени получить выданную ВТБ гарантию с помощью программного обеспечения «Цифровые банковские гарантии» от компании «Системы распределенного реестра».

«Мастерчейн» − первая сертифицированная в России блокчейн-платформа, в которой используются отечественные средства криптографической защиты информации. Оператором платформы является компания «Системы распределенного реестра».

«Цифровая трансформация затрагивает все продуктовые направления банка ВТБ, в том числе документарный бизнес. Благодаря использованию платформы “Мастерчейн” мы можем расширять линейку гарантийных продуктов и улучшать качество сервиса, заметно упрощая и ускоряя процедуру для клиентов. Структурированная форма гарантии позволяет избежать ошибок и сократить сроки согласования», − отметил руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко.

«Отказ от бумажного документооборота особенно важен для компаний с широким географическим распределением филиалов. “Ростелеком” активно внедряет новые цифровые технологии, способствующие оптимизации бизнес-процессов и обеспечивающие дополнительную безопасность данных. Таким образом, получение электронных гарантий позволит существенно упростить их верификацию, процесс взаимодействия с поставщиками и банками в случае раскрытия гарантии, а также сократит сроки заключения контрактов», − сказал Сергей Анохин, старший вице-президент − финансовый директор ПАО «Ростелеком».

«Банковские гарантии − первый продукт нашей цифровой платформы торгового финансирования, которую мы разрабатываем для поддержки документарных и транзакционных бизнесов участников финансового рынка. В начале следующего года мы планируем дополнить сервис таможенными и налоговыми гарантиями, а также выпустить ряд новых цифровых продуктов», − прокомментировал Игорь Кузьмичев, генеральный директор ООО «Системы распределенного реестра».