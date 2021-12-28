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Клиенты Сбербанка могут оформить ипотеку онлайн на готовое жилье

Клиенты Сбербанка, приобретающие квартиры на вторичном рынке по программе «Готовое жилье», могут провести сделку полностью в дистанционном формате на всей территории России. Проводить онлайн-сделки позволяют сервисы Домклик: «Электронная регистрация» и «Безопасные расчёты». Об этом CNews сообщили в пресс-слежбе банка.

Все документы участники сделки подписывают усиленными квалифицированными электронными подписями, которые можно оформить в любом удобном офисе банка. В момент проведения сделки продавец и покупатель могут находиться в разных городах России.

Максимальная сумма кредита на объекты недвижимости составит: для расположенных на территории Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга — 10 млн руб.; для других регионов — 5 млн руб.

Подобрать объект недвижимости, найти специальные предложения и подать заявку на ипотеку можно онлайн на сайте «Домклик».

Николай Васёв, вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка, сказал: «Первоочередная задача для «Домклик» — забота о клиентах. Поэтому новые продукты и сервисы делают жизнь тех, кто мечтает приобрести недвижимость, проще и комфортнее. «Онлайн ипотека» была запущена в начале 2021 г. Наблюдая за сервисом и получая обратную связь от наших клиентов, мы поняли, что его востребованность продолжает расти. Было принято решение распространить оформление ипотеки онлайн на всю территорию РФ. Теперь оформить ипотеку, выбрать жильё, подписать документы, зарегистрировать право собственности и провести расчеты можно дистанционно без посещения банка из любой точки РФ в удобное время».

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