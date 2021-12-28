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«билайн» и Альфа-Банк представили «Объединенную карту»: первую в мире банковскую и SIM-карту

Объединенная карта» представляет собой уникальный продукт: SIM-карта находится прямо внутри кредитной. «Объединенная карта» дает возможность пользоваться услугами связи от «билайн» в течение первых 100 дней бесплатно, здесь уже подключен тариф «Близкие люди 2» с возможностью настройки автоплатежа со счета кредитной карты. Также «Объединенная карта» работает как кредитная карта Альфа-Банка «100 дней без процентов» с бесплатным первым годом обслуживания и возможностью снимать до 300 000 рублей без комиссии. Кроме того, это первая кредитная карта с функцией 25% кешбэка на услуги «билайна».

При покупках на сумму от 2000 рублей в салонах связи интернет-магазине «билайна» или в супермаркетах «Пятерочка», «Пятерочка Доставка», «Перекресток», обладатель «Объединенной карты» получает 1000 рублей на счет своей кредитной карты.

Первую тысячу «Объединенных карт» можно оформить в рамках пилотного проекта в офисах продаж «билайна» в Санкт-Петербурге.

Вячеслав Яхин, директор по финансовым продуктам и сервисам «билайна»: «В центре стратегии и нового позиционирования «билайна» — клиент, поэтому удобство пользователя является ключевым критерием для нас. Благодаря глубокой технологической интеграции на каждом этапе работы с нашими партнерами из Альфа-Банка, мы смогли создать продукт, который отвечает сразу нескольким потребностям наших клиентов, делая и связь, и пользование кредитной картой проще и выгоднее».

Даниил Поколодный, руководитель департамента развития бизнеса в партнерском канале Альфа-Банка: «В ”Объединенной карте” нам удалось совместить для клиента не только преимущества от банка и оператора, но и предложить решение для уменьшения количества выпускаемого пластика».

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