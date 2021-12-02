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«Эвотор» запустил сервис подбора тарифа на РКО для малого бизнеса

ИТ-компания «Эвотор» запустила сервис для выбора и подключения рассчетно-кассового обслуживания. Предпринимателям доступно открытие расчетного счета в крупнейших российских банках. РКО стало вторым после дистанционного подключения эквайринга финансовым продуктом платформы «Эвотор.Pay».

Предприниматели могут подобрать тариф на расчетно-кассовое обслуживание и оформить заявку на подключение услуги в личном кабинете «Эвотора». На первом этапе в сервисе доступно 12 тарифных планов на РКО в «Сбере», Альфа-банке и других банках.

Сервис предлагает лучший тариф под потребности конкретного предпринимателя на основании параметров его бизнеса и требований к РКО. Также можно самостоятельно сравнить все тарифы и выбрать подходящий.

Сервис доступен любому юридическому лицу или ИП. После подачи заявки в личном кабинете «Эвотора» владельцу или руководителю бизнеса необходимо пройти идентификацию с менеджером банка и подписать документы.

Новый сервис «Эвотора» создан для предпринимателей, которые открывают новый бизнес или РКО впервые, а также для тех, кто хочет получить более выгодные условия по расчетно-кассовому обслуживанию.

Андрей Романенко, генеральный директор ИТ-компании «Эвотор», сказал: «Мы стремимся открыть доступ к цифровым финансовым сервисам для всех российских предпринимателей вне зависимости от географии и размеров их бизнеса. Сейчас с помощью платформы “Эвотор.Pay” предприниматели могут подключать эквайринг на свою точку без визита в банк. За год число подключенных к “Эвотор.Pay” точек удвоилось, а общее количество транзакций в октябре было втрое больше, чем в прошлом году. Мы планируем расширять возможности платформы, подключая новых партнеров и новые финансовые продукты».

«Эвотор» развивает процессинговую платформу «Эвотор.Pay» с 2019 г. Сейчас к платформе подключено восемь эквайринговых партнеров: «Сбер», ВТБ, Альфа-банк, «МТС банк», «Уралсиб», «Русский стандарт», Промсвязьбанк и UCS. Подключить эквайринг без визита в банк могут не только клиенты «Эвотора», но и владельцы онлайн-касс других производителей.

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