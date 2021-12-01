Технологии Smart Engines распознают данные банковских карт в мобильном суперприложении Kaspi.kz

Финтех-компания Kaspi, которая оценивается в $21 млрд, внедрила технологию Smart Engines для автоматического распознавания банковских карт при совершении денежных переводов в мобильном приложении (iOS и Android). Применение технологий распознавания Smart Engines направлено на улучшение клиентского опыта в суперприложении Kaspi.kz.

Благодаря использованию программного обеспечения Smart Code Engine в приложении Kaspi.kz удалось ускорить ввод данных банковских карт. Время на внесение информации пользователем вручную сократилось на 9 секунд, при этом сам процесс распознавания занимает около одной секунды. На современных смартфонах распознавание данных банковских карт выполняется со скоростью 35 мс на кадр. Точность распознавания номера банковской карты достигает 99,68%.

«Использование программных продуктов в приложениях такого масштаба как Kaspi.kz – это прежде всего подтверждение качества и востребованности наших технологий со стороны передовых финтех-компаний. Улучшение пользовательского опыта – это одна из ключевых задач современных финансовых экосистем, и мы гордимся тем, что Kaspi выбрал технологии распознавания Smart Engines для своего мобильного суперприложения», – сказал Владимир Арлазаров, генеральный директор Smart Engines.

Онлайн-платежи и переводы Card2Card в приложении мобильного банка Kaspi стали быстрым и удобным для пользователей процессом. Технологии Smart Engines позволяют быстро сканировать все типы банковских карт, включая рельефные и плоские, а также вертикальные карты и карты с данными на обратной стороне. Система Smart Code Engine позволяет клиентам Kaspi безопасно совершать платежи и денежные переводы в мобильном приложении без ручного ввода данных банковской карты.

Программное обеспечение Smart Code Engine основано на флагманской технологии GreenOCR, которая обеспечивает высокую скорость распознавания. Алгоритмы распознавания работают в естественных условиях: при слабом и избыточном освещении, на ходу, а также при поездке на такси или общественном транспорте. Все вычисления выполняются на мобильном устройстве без передачи изображений банковских карт стороннему сервису или третьим лицам. Это делает ввод персональных и чувствительных данных в приложении Kaspi.kz безопасным для клиентов.