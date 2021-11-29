Больше 1,5 миллиарда поездок в общественном транспорте россияне оплатили банковской картой в 2021 году

Больше 1,5 миллиарда поездок в общественном транспорте россияне оплатили банковской картой за 10 месяцев 2021 года. Это в два раза больше, чем за такой же период прошлого года.

Дмитрий Малых, директор дивизиона «Эквайринг» Сбербанка: «В России почти не осталось мест, где до сих пор нельзя оплатить проезд безналично. В 147 городах с населением свыше 100 тысяч человек в транспорте принимают безналичные платежи со Сбером. Социальные поездки также переходят на банковские карты. Сбербанк вместе с партнёрами, включая компании "Расчётные решения" и Сбер Тройка, развивает технологии, которые позволяют обеспечивать бесконтактную оплату проезда в регионах».

Уникальность решения в том, что оплатить проезд можно абсолютно любым способом: транспортной, социальной или банковской картой, а также смартфоном, умными часами или браслетом, то есть любым устройством с поддержкой NFC, к которому можно привязать банковскую карту.

Кроме того, Сбер совместно с Visa, «Расчётными решениями», СберТройкой и СберЛизингом представил на форуме решения для эффективного управления пассажирским транспортом.

Михаил Казаков, генеральный директор АО «РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ»: «Мы вместе со Сбербанком максимально задействуем собственную экспертизу по созданию и внедрению платежных сервисов на общественном транспорте с целью цифровизации отрасли и повышения качества услуг пассажирских перевозок. Наша ключевая цель - повысить качество жизни граждан, а также сделать общественный транспорт более доступными. Для региональных властей новые технологии повышают возможности управления, мониторинга и экономии бюджетных средств».

По материалам ПАО Сбербанк