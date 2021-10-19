Intersoft Lab выпустила приложение «Прогнозирование и моделирование»

Intersoft Lab, российский разработчик систем риск-ориентированного управления, представила приложение «Прогнозирование и моделирование» для подготовки прогнозов кредитного и рыночного рисков, процентного риска банковской книги, риска ликвидности, а также стресс-тестирования достаточности капитала. По заявлению разработчика, это первое отечественное решение для автоматизации комплекса задач риск-менеджмента, функционирующее на основе финансового хранилища данных.

«Прогнозирование и моделирование» – центральное приложение RCPM-платформы «Контур», отвечающее за ИТ-поддержку процессов управления прибыльностью и рисками. Приложение включает универсальную машину прогнозирования и пакет прикладных шаблонов, которые помогают быстро сконфигурировать приложение для практического применения разными подразделениями внутри банка: финансовой службой, блоком управления рисками, казначейством, департаментом отчетности и др.

Для демонстрации прикладного потенциала ПО Intersoft Lab настроила на базе приложения «Прогнозирование и моделирование» решение для поддержки внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) в банке. С его помощью можно выполнять: стресс-тестирование экономического капитала в кризисных ситуациях и оценку его достаточности по внутренним процедурам банка; прогнозирование нормативов достаточности капитала Н1.1, Н1.2, Н1.0; оценку рентабельности капитала под риском (RAROС, Risk-adjusted return on capital); моделирование экономического капитала, нормативов достаточности капитала и RAROC по единым историческим и гипотетическим стресс-сценариям.

Особенность решения в том, что в рамках задачи оценки достаточности капитала выполняется прогнозирование всех значимых видов рисков, включая кредитный и рыночный риск, процентный риск банковской книги, риск ликвидности и операционный риск. Для каждого риска прогнозируются ожидаемые потери, определяющие нагрузку на регуляторный капитал, и непредвиденные потери, формирующие экономический капитал.

Решение для стресс-тестирования достаточности капитала демонстрирует возможности настройки приложения «Прогнозирование и моделирование» для подготовки прогнозов основных видов рисков.

Валерий Чаусов, генеральный директор Intersoft Lab, сказал: «До недавнего времени риск-службы банков могли выбрать либо отечественные standalone-модули для оценки отдельных видов рисков, реализованные на транзакционных платформах, либо западные инструментальные системы для расчетов и прогнозирования на базе хранилищ данных. Приложение «Прогнозирование и моделирование» в составе платформы «Контур» – пожалуй, первая отечественная прикладная разработка для хранилища данных, обеспечивающая автоматизацию комплекса задач риск-менеджмента. Стресс-тестирование капитала – только одна из задач, которая может быть решена с помощью приложения. Она наглядно показывает возможности ПО для оценки и прогнозирования конкретных видов рисков с использованием различных вычислительных методов и для создания более сложных, комплексных решений».