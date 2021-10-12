МКБ запустил сервис Apple Pay для держателей карт «Мир»

«Московский кредитный банк» (МКБ) запустил Apple Pay для держателей карт платежной системы «Мир».

Apple Pay – безопасный, защищённый и конфиденциальный платёжный инструмент, который позволяет не прикасаться к кнопкам платёжного терминала и не передавать деньги из рук в руки. Безопасность каждой транзакции в Apple Pay обеспечена технологиями iPhone.

Подключить карту «Мир» для оплаты с помощью Apple Pay очень легко. Достаточно просто зайти в приложение Wallet на iPhone, нажать на значок плюса и следовать инструкциям, чтобы добавить карту «Мир» МКБ. Apple Pay готов к использованию, как только вы привязали карту к iPhone, Apple Watch или Mac. Пользователи смогут по-прежнему получать все скидки и бонусы, которые предлагает МКБ держателям своих карт «Мир», а также привилегии в рамках программы лояльности платежной системы «Мир».

Чтобы совершить платёж, достаточно поднести iPhone или Apple Watch к платежному терминалу. Каждая транзакция через Apple Pay надёжно защищена – пользователю необходимо пройти аутентификацию с помощью Face ID, Touch ID или пароля, помимо этого задействуется уникальный одноразовый динамический код безопасности. С Apple Pay вы можете оплачивать покупки в продуктовых магазинах, аптеках, такси, ресторанах, кофейнях и многих других местах.

Безопасность и конфиденциальность лежат в основе Apple Pay. Когда вы добавляете кредитную или дебетовую карту в Apple Pay, сам номер карты не хранится ни на устройстве, ни на серверах Apple. Вместо этого присваивается уникальный номер учётной записи устройства, который создается и шифруется платежной системой «Мир» и безопасно хранится в чипе «Безопасный элемент» вашего устройства.