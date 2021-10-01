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Сбербанк начал выдавать кредиты в банкоматах по всей стране

Сбербанк реализовал новую возможность для клиентов — теперь оформить и получить потребительский кредит без обеспечения можно в банкоматах. Минимальная сумма кредита составляет 30 тыс. руб., максимальная — 5 млн руб. для клиентов зарплатных проектов и 3 млн руб. — для остальных категорий клиентов. Услуга доступна на устройствах самообслуживания с сенсорным экраном. Процедура состоит всего из нескольких действий.

Для оформления заявки на кредит необходимо авторизоваться в банкомате по карте и выбрать в меню опцию «Взять кредит». Затем указать нужную сумму и срок, проверить правильность паспортных данных, адреса, указать контактный номер телефона и в завершение ознакомиться с предварительными условиями по кредиту. Если они устраивают клиента, ему достаточно подтвердить заявку вводом PIN-кода карты. Далее заявка направляется на рассмотрение.

Срок принятия решения по заявке сведен к минимуму и составляет от двух минут. При положительном решении кредит можно получить в течение 30 дней.

Для получения кредита клиент авторизуется в банкомате, выбирает в меню опцию «Взять кредит», подписывает кредитный договор путем ввода PIN-кода карты и ожидает зачисления денежных средств на карту. При необходимости он может получить деньги в этом же устройстве.

Сергей Мальцев, заместитель председателя правления Сбербанка, сказал: «Сбер» расширяет возможности доступа к финансовым услугам во всех регионах страны. Процедура оформления кредита максимально упрощена и занимает всего несколько минут. Возможность получить кредит через банкомат особенно удобна тем, кто живет вдали от наших офисов или не является активным пользователем гаджетов. Мы также видим хорошие перспективы этого продукта для жителей сельской местности и небольших городов».

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