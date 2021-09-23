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«Сбер» впервые в России запустил CG-рекламу в 3D формате

К 180-летию Сбербанка клиенты по-новому познакомятся с продуктами «Сбера» на 3D-экране в Москва-сити.

«Сбер» расскажет о продуктах своей экосистемы с помощью 3D-анимации на экране в деловом квартале Москва-сити. Это первый в России проект наружной рекламы в 3D-формате, созданный при помощи CG и персонажной анимации.

Для создания проекта «Сбер» пригласил к сотрудничеству российскую студию Sila Sveta – признанного на глобальном уровне игрока в сфере интерактивных медиа и одну из крупнейших компаний мира, специализирующихся на световых, видео- и аудио инсталляциях.

На экране будет представлено 11 креативных роликов о продуктах «Сбера», приуроченных к 180-летию банка, таких как «Сбермегамаркет», Okko, «Сберзвук», SberDevices и другие. С ними по очереди взаимодействуют известные всем мультперсонажи — Чебурашка и крокодил Гена. 3D-эффект объемного изображения обеспечивают два LED-экрана, расположенные под углом в 90 градусов.

Технология позволит погрузиться в мир экосистемы и, получив новые впечатления, узнать о ее сервисах. В день 180-летия Сбербанка 12 ноября 2021 г. на экране в течение всего дня будет представлено уникальное шоу.

Над проектом работало более 20 участников из Sila Sveta: авторы концепции, художники компьютерной 3D-графики и специалисты по анимации. В контенте использовались различные типы графики: от абстрактной шейповой, до персонажной анимации и фотореалистичных симуляций воды – которые создавались в таких программах, как After Effects, Cinema 4, Maya и Houdini.

Чтобы понимать, как графика будет выглядеть на экране, дизайнеры студии тестировали материал в разное время суток, при разном освещении и в разную погоду. В итоге после 4000 рабочих часов было создано более семи минут уникальной графики, которая будет представлена зрителям.

Компания «Сбермаркетинг» (входит в экосистему «Сбера») осуществляла медиабаинг и размещение проекта.

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