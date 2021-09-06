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Модульбанк запустил лизинг для ИП

Первый банк для предпринимателей Модульбанк запустил лизинг для ИП «под ключ» с полным сопровождением. «Модульлизинг» подходит для индивидуальных таксистов, у которых уже есть ИП или которые готовы его зарегистрировать.

Договор лизинга заключается на 1-3 года, доступна опция без первоначального взноса. Помимо лизинга банк поможет с регистрацией ИП, обеспечит банковское, бухгалтерское обслуживание и даже собственный автосервис.

«Модульлизинг» – комплексная услуга, поэтому Модульбанк может предложить самые привлекательные на рынке ставки, 12% годовых при первоначальном взносе 10%. Это уникальная цена для индивидуальных таксистов. Даже крупный таксопарк не может получить такие ставки на банковском рынке, несмотря на то, что может взять машины "оптом".

«Поскольку мы сделали этот продукт для индивидуальных таксистов, а не для таксопарков, то ориентируемся на высокий уровень осознанности и финансовой грамотности. Поэтому даем машины класса Комфорт+ и Бизнес. Причем класс Бизнес пользуется большим спросом. Мы делаем вход в такси-бизнес для предпринимателей максимально простым, водителю нужно только оформить бумаги и водить аккуратно», — говорит Сергей Илькевич, член правления Модульбанка, лидер транспортного направления.

Сейчас в Модульбанке есть в доступе машины, которые трудно найти на московском рынке, поскольку они пользуются огромным спросом в таксопарках. Среди них Kia K5, Toyota Camry, Hyundai Sonata, Mercedes E-Class и S-класс, BMW 5 Series. С Модульлизингом их можно оформить за пару дней и сразу начать работать.

Для оформления «Модульлизинга» нужны только паспорт, водительское удостоверение и СНИЛС.

Владимир Бахур

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