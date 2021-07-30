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Зампред ВТБ назвал качества идеальных ИТ-специалистов

ВТБ проводит масштабную технологическую трансформацию, над реализацией которой работают около 20 тысяч человек. Заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик, курирующий цифровые изменения банка, описал портрет идеального ИТ-специалиста.

«В образе идеального специалиста я вижу две основные компоненты. Первая — профессионализм. Это не только навыки и производительность, но и обязательно креативность, способность к нестандартным решениям, к постоянной рефлексии в отношении предмета творчества. Вторая составляющая — эмоциональный интеллект. Потрясающе, когда мы видим, как стаи птиц или рыб движутся, как единый живой организм. Чтобы большой коллектив людей похожим образом мог работать и идти к общей цели, нужен постоянный обмен информацией, а для этого нужно уметь слушать и слышать. Это невозможно без эмпатии. Способность коммуницировать, чувствовать и предчувствовать является, на мой взгляд, базовой компетенцией, которую я в текущий период своей жизни очень ценю», - рассказал заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик.

Кулик отметил, что в целом над технологическими изменениями в ВТБ в составе команд трудятся более 20 тысяч человек: это специалисты из разных подразделений банка и внешних подрядчиков.

«Мы вышли на рекордную не только для банка, но и для рынка скорость обновлений: внедряем около 150 изменений в сутки. Мы запустили процесс, который позволяет создавать ПО в промышленных масштабах. В 2019 году банк делал сам только 10% ПО, сейчас — более 70%. Число специалистов, занятых в наших процессах, увеличилась с 500 до 20 тысяч», - добавил Вадим Кулик.

ВТБ с 2019 года проводит технологическую трансформацию. Одна из ее целей – 100-процентная доступность финансовых услуг онлайн. Банк создаёт продукты и сервисы для физлиц и юрлиц, а также технологические платформы – основу для нового типа экосистем, построенных по модели открытого партнёрства.

Владимир Бахур

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