«Сбер» запустил сервис «Мобильный кассир»

«Сбер» объявил о запуске сервиса «Мобильный кассир», который позволит использовать персональные гаджеты в качестве кассовых аппаратов «Эвотор». Опция подходит как для индивидуального предпринимателя, единолично осуществляющего расчёты, так и для организации работы нескольких кассиров или операторов: после централизованного скачивания программа устанавливается на их смартфоны.

Приложение совместимо с любой моделью «Эвотора» и облачной кассой, дополнительного обучения не требуется. Его функциональность аналогична основной системе и позволяет принимать любые формы оплаты: наличными, картой, смартфоном, по QR-коду; можно редактировать карточки товаров, распределять заказы из интернет-магазинов и «1С» и т.д. Программа работает и на Android, и на iOS-устройствах.

«Мы постоянно совершенствуем наше сопровождение малого предпринимательства, расширяем практическую сферу применения услуг «Сбера». «Мобильный кассир» идеально вписывается в различные бизнес-модели. В кафе или ресторанах официанты могут принимать оплату прямо у столиков, курьеры доставят заказ и получат оплату на смартфон, аналогичная схема действий для страховых агентов — программа универсальна и у неё широчайшая сфера использования. При этом клиент получает возможность сэкономить: нет необходимости приобретать дополнительное оборудование. Этот бонус особенно привлекателен для предпринимателей, которые занимаются сезонным бизнесом», — сказал Дмитрий Малых, директор дивизиона «Эквайринг» Сбербанка.