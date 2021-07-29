Сбербанк и «Связной» объявили о сотрудничестве в рамках POS-кредитования

Сбербанк и «Связной» объявили о сотрудничестве в рамках POS-кредитования. Теперь владельцы дебетовой карты «Сбера» смогут приобретать товары в рассрочку на сумму от 3 тыс. руб. в интернет-магазине «Связной».

Чтобы воспользоваться услугой, при оформлении покупки, необходимо выбрать в условиях оплаты «Купить со Сбербанком», авторизоваться в «Сбербанк онлайн» и отправить заявку на кредит. Клиенты могут воспользоваться наиболее комфортным периодом кредитования на 6, 10, 18, 24 или 36 месяцев.

Весь процесс оформления происходит онлайн без бумаг и визита в банк. Рассмотрение заявки занимает не более двух минут, поэтому получение заказа будет таким же быстрым, как и при оплате картой.

С начала работы сервиса POS-кредитования «Покупай со Сбером» к нему подключилось более 20 тыс. партнеров.

«Наша главная задача сделать сервис, который будет являться стандартом на рынке POS-кредитования, в том числе и онлайн торговли. Мы предлагаем действительно простой, понятный и удобный сервис, который помогает совершать покупки в рассрочку так же быстро, как при обычной покупке», — сказал Кирилл Царев, заместитель председателя правления Сбербанка.

«Построение бесшовного клиентского опыта —приоритетное направление для компании «Связной». Партнерство со «Сбером» позволит нам формировать уникальное предложение для покупателей по части POS-кредитования — одной из самых востребованных услуг среди потребителей. Уверен, что новая услуга получит положительный отклик у клиентов, повысив уровень комфорта при покупках в рассрочку в «Связном», — сказал Евгений Давыдович, президент компании «Связной».