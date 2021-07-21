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Зампред ВТБ Вадим Кулик назвал главные мировые ИТ-тренды будущего

Предсказывание желаний клиентов, сервисы через говорящие интерфейсы и конкуренция с цифровыми коллегами – таковы основные ИТ-тренды будущего, о которых рассказал заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Вадим Кулик, выступая на открытии ежегодной школы ВТБ и НИУ ВШЭ по бизнес-информатике для участников олимпиады «Я – профессионал».

Вадим Кулик считает, что скоро человечество будет жить в смешанной реальности, где элементы виртуальной реальности, созданные с помощью технологий искусственного интеллекта, встречаются с элементами «аналоговой» реальности, привычной для нас. Для создания смешанной реальности необходимы технологии по обработке и обмену данными, технологии доверия (API, блокчейн, open banking), технологии, используемые для голосовых помощников, и ряд других. Именно они помогают создать новую реальность, в которой сложно найти границу между цифровым и аналоговым миром. Основным трендом будет способность как можно чётче предсказать пожелания клиентов и вовремя отправить им соответствующий сет возможных предложений, на которые они откликнутся.

«Ещё один тренд будущего – говорящие машины, у которых будут глаза и уши, а главное голос. С вами всё будет разговаривать, слушать вас и анализировать вашу информацию. Все интерфейсы перейдут к такому способу общения и это будет иметь сумасшедший эффект. Без сомнения, мы откажемся что-то печатать, писать и будем так общаться. У людей пройдёт скепсис к интеллектуальным колонкам, чат-ботам и они станут еще одним важным каналом продаж для банковских продуктов», – сказал Кулик.

Но вытеснить людей роботы все же не способны, считает зампред главы ВТБ. По его мнению, цифровые сотрудники будут делать нудную повторяющуюся работу, стимулируя перераспределение обязанностей между людьми и их цифровыми коллегами. «Все творческие функции всегда будут принадлежать людям. Роботизация даёт повышение производительности и увеличение доли творческого труда», – пояснил Кулик.

Навыки ИТ для любого специалиста будут такими же базовыми, как знание английского языка. «Непонимание сферы ИТ станет тормозом к профессиональному развитию», – предупредил Кулик.

Банк ВТБ и НИУ «Высшая школа экономики» в четвёртый раз проводят ежегодную школу по бизнес-информатике для участников олимпиады «Я – профессионал». С момента запуска олимпиады в 2017 году Банк ВТБ является главным партнером-организатором по двум научным направлениям: «Финансы и кредит» и «Бизнес-информатика». За это время в сезонных школах приняли участие около 800 студентов из более 40 регионов РФ.

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