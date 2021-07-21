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«Сбербанк страхование» вышла на рынок ДМС

Дочерняя компания Сбербанка «Сбербанк страхование» вышла на рынок добровольного медицинского страхования (ДМС). В партнёрстве с компанией «Ингосстрах» клиентам-физлицам предложена доступная программа «Ваш ДМС», позволяющая получить качественную медицинскую помощь в широкой сети клиник по всей России.

Программу «Ваш ДМС» можно оформить за несколько минут в мобильном приложении Сбербанк Онлайн или на сайте «Сбербанк страхования». Предварительное медицинское анкетирование при оформлении договора не требуется.

Программа включает в себя несколько пакетов услуг на выбор клиента. В базовый пакет входит широкий перечень услуг амбулаторно-поликлинической помощи: врачебные консультации терапевта и узких специалистов, инструментальные и лабораторные исследования, в том числе ПЦР-диагностика, физиотерапия и массаж, а также помощь на дому. Стандартный пакет дополнен возможностями вызова скорой помощи и стационарного лечения. В расширенный пакет, помимо всего вышеперечисленного, включена стоматология. Страховая сумма, на которую клиенту может быть оказана медпомощь, составляет от 2 до 6 млн рублей в зависимости от выбранного пакета.

Клиентам доступны более 5 тысяч частных и государственных лечебных учреждений в 83 субъектах РФ. Застраховать можно как детей (с момента рождения), так и взрослых (до 69 лет). Стоимость полиса зависит от региона и выбранного пакета.

Программа «Ваш ДМС» предусматривает сооплату клиентом 20% стоимости поликлинических и стоматологических услуг после получения медпомощи, что обеспечивает оптимальное соотношение объёма медицинских услуг и стоимости программы. Сооплата осуществляется с банковской карты клиента, указанной им при регистрации в личном кабинете. На стационарное лечение и услуги скорой помощи сооплата не распространяется: эти виды медицинской помощи полностью оплачивают страховые компании.

Наталья Алымова, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка, сказала: ««Сбербанк страхование» последовательно выходит в сегменты рынка, на которых ранее не присутствовала. Компания уже предложила клиентам-физлицам страхование автокаско и до конца года запустит собственное ОСАГО. Сегодня мы объявляем о выходе в добровольное медицинское страхование — второй по объёму сегмент рынка рискового некредитного страхования. Основные преимущества программы «Ваш ДМС» для клиентов — высокая доступность по стоимости, географии, объёму покрываемых услуг и возрасту застрахованных, а также быстрое онлайн-оформление полиса без предварительного медицинского анкетирования. Вскоре заключить договор ДМС в Сбере станет ещё проще и удобнее: в ближайшие месяцы в дополнение к онлайн-каналу мы начнём оформлять полисы ДМС и в отделениях СберБанка».

Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк, отметил: «Санкт-Петербург — крупнейший после Москвы рынок по объёмам ДМС в России. В северной столице работает много крупных компаний, которые обеспечивают добровольным медицинским страхованием своих сотрудников. Однако людям, которые не имеют ДМС в своем соцпакете, непросто найти программу с широким выбором доступных клиник и услуг по приемлемой цене. «Ваш ДМС» решает этот вопрос: программа является примером оптимального соотношения цены и страхового покрытия для частных клиентов. Стоимость программы в Санкт-Петербурге, Ленобласти и Республике Коми начинается от 9 250 рублей, в остальных регионах работы Северо-Западного банка СберБанка — от 6 880 рублей».

Дмитрий Попов, заместитель генерального директора по ДМС СПАО «Ингосстрах», сказал: «Для нас участие в этом проекте представляет большое значение. «Ингосстрах» накопил уникальный опыт в области ДМС — компания выступает лидером в разработке новых продуктов и инновационных сервисов — и для нас очень важно делиться своей экспертизой. Совместно с компанией «Сбербанк страхование» мы предоставим широкой аудитории доступ к качественным продуктам ДМС, имеющим высокую клиентскую ценность».

Владимир Бахур

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