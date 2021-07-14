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Global Banking & Finance Awards назвала зампреда ВТБ Вадима Кулика самым инновационным банковским топ-менеджером в России

Заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик стал победителем международной премии Global Banking & Finance Awards в номинации «Самый инновационный банковский топ-менеджер в России» (Most Innovative Banking Vice President of the Year Russia).

С момента своего назначения на должность заместителя президента-председателя правления ВТБ в 2019 году Вадим Кулик курирует в ВТБ масштабную технологическую трансформацию.

«Цель технологической трансформации ВТБ – возможность предоставлять клиентам 100% доступность финансовых услуг онлайн. Но помимо этого, мы хотим быстрее всех на рынке реагировать на желания и предпочтения клиентов, реализовывать любые фантазии с молниеносной скоростью. При этом наш стратегический приоритет – безопасность данных и средств клиентов. Все это требует огромных изменений. Сейчас над цифровой трансформацией в ВТБ трудятся около 20 тысяч человек, и, несомненно, победа в международной премии Global Banking Finance Awards – это наша общая победа. Я благодарю экспертов за оказанное нам доверие, а свою команду – за нашу эффективную работу», – заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик.

В рамках технологической трансформации ВТБ уже в восемь раз ускорил внедрение продуктов и сервисов для клиентов. В ходе трансформации перестроена ИТ-инфраструктура, изменена модель работы ИТ-специалистов, созданы технологические платформы, которые, в том числе, являются основой для развития открытой экосистемы банка.

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