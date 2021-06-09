R-Style Softlab привела расчет НДФЛ по операциям с ценными бумагами в соответствие новым требованиям законодательства

R-Style Softlab выполнила доработки в системе RS-FinMarkets в части расчета налога на доходы физических лиц по операциям с ценными бумагами. Теперь банкам — пользователям решения «RS-FinMarkets: НДФЛ» доступна функциональность, учитывающая требования Федерального Закона от 31.03.2020 № 102-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Благодаря доработкам банки полностью выполнят требования законодательства.

При определении налоговой базы для расчета НДФЛ с 01.01.2021 учитываются в том числе доходы, полученные по обращающимся облигациям российских организаций, номинированным в рублях и эмитированным после 1 января 2017 года (в том числе доходы в виде дисконта, получаемые при погашении таких облигаций), а также суммы процентов по государственным казначейским обязательствам, облигациям и другим государственным ценным бумагам бывшего СССР, государств — участников Союзного государства и субъектов Российской Федерации, а также по облигациям и ценным бумагам, выпущенным по решению представительных органов местного самоуправления.

«R-Style Softlab регулярно следит за изменениями законодательства, касающимися системы RS-FinMarkets, чтобы своевременно обновлять входящие в ее состав программные продукты, — сообщил Ринат Каримов, заместитель генерального директора R-Style Softlab, директор департамента банковского ПО RS-Bank. — Текущие доработки решения “RS-FinMarkets: НДФЛ”, позволяющего рассчитывать, удерживать и формировать налоговые регистры и справки в ФНС для налога на доходы физических лиц по брокерским операциям граждан, позволят банкам вести расчет НДФЛ по операциям с ценными бумагами максимально эффективно, с соблюдением всех требований законодательства».