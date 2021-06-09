CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

ИТ в банках
|

R-Style Softlab привела расчет НДФЛ по операциям с ценными бумагами в соответствие новым требованиям законодательства

R-Style Softlab выполнила доработки в системе RS-FinMarkets в части расчета налога на доходы физических лиц по операциям с ценными бумагами. Теперь банкам — пользователям решения «RS-FinMarkets: НДФЛ» доступна функциональность, учитывающая требования Федерального Закона от 31.03.2020 № 102-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Благодаря доработкам банки полностью выполнят требования законодательства.

При определении налоговой базы для расчета НДФЛ с 01.01.2021 учитываются в том числе доходы, полученные по обращающимся облигациям российских организаций, номинированным в рублях и эмитированным после 1 января 2017 года (в том числе доходы в виде дисконта, получаемые при погашении таких облигаций), а также суммы процентов по государственным казначейским обязательствам, облигациям и другим государственным ценным бумагам бывшего СССР, государств — участников Союзного государства и субъектов Российской Федерации, а также по облигациям и ценным бумагам, выпущенным по решению представительных органов местного самоуправления.

«R-Style Softlab регулярно следит за изменениями законодательства, касающимися системы RS-FinMarkets, чтобы своевременно обновлять входящие в ее состав программные продукты, — сообщил Ринат Каримов, заместитель генерального директора R-Style Softlab, директор департамента банковского ПО RS-Bank. — Текущие доработки решения “RS-FinMarkets: НДФЛ”, позволяющего рассчитывать, удерживать и формировать налоговые регистры и справки в ФНС для налога на доходы физических лиц по брокерским операциям граждан, позволят банкам вести расчет НДФЛ по операциям с ценными бумагами максимально эффективно, с соблюдением всех требований законодательства».

Владимир Бахур

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Остался один день до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку

Онлайн-конференция CNews «Онлайн-образование: что ждет рынок в 2021 г.» состоится 15 июля

Крупнейший в России онлайн-кинотеатр привлек $250 млн инвестиций

Онлайн-конференция CNews «Чат-боты 2021: на пути к интеллектуальному помощнику» состоится 7 июля

Владелец российских агрегаторов услуг получил инвестиции в 1,6 миллиарда

Осталась неделя до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие программы для записи видео с экрана ПК: выбор ZOOM

Лучшие системы автоматического полива для дачи: выбор ZOOM

Как выбрать роутер для дачи: Wi-Fi на всем участке

Показать еще

Наука

Революция в добыче металлов: «лапароскопический» метод позволяет достать руду без вреда природе

Как новый материал изменит форму самолетов-невидимок?

Новый научный эксперимент — аккумуляторы из цемента
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса