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Банк «Уралсиб» перевел бюджетные процессы в «цифру»

Банк «Уралсиб» и Intersoft Lab завершили проект по автоматизации бюджетных процессов, итоги которого были представлены на конференции «Финансовое планирование и контроль в банках» 27-28 мая 2021 года.

Проект в Банке «Уралсиб» уникален с точки зрения масштаба - в процессы автоматизированного бюджетного планирования и контроля вовлечены 2000 сотрудников банка, и как образец последовательного преодоления «табличной ментальности» при переводе бюджетных процессов крупного банка на цифровые рельсы.

В качестве платформы для автоматизации использовано приложение «Бюджет хозяйственных расходов» разработки отечественной компании Intersoft Lab, которое позволяет модернизировать процессы планирования и контроля исполнения бюджета независимо друг от друга.

Чтобы безболезненно отказаться от «притяжения» таблиц и сформировать новые «цифровые» привычки у участников бюджетного процесса, в проекте было выделено три стадии адаптации системы. Реализация каждой стадии шаг за шагом расширяла границы использования системы в банке и подготавливала персонал к применению новых инструментов бюджетирования:

В ходе бюджетной кампании 2020 использование системы было ограничено подготовкой сметы Блока Банковских Технологий при участии 200 сотрудников банка. В результате была оценена готовность разных категорий пользователей к переходу на бюджетирование в ИТ-системе и разработаны планы по переходу.

Бюджет-2021 готовился в системе по укрупненной технологии – в планирование были вовлечены все подразделения банка, но количество включенных в процесс сотрудников было ограниченно ответственными от подразделений. Это позволило адаптировать ключевых участников бюджетного процесса.

Планируется, что бюджетная кампания 2022 пройдет в штатном режиме в масштабе всего банка. Подготовка сотрудников банка идет полным ходом - с апреля 2021 года в опытную эксплуатацию автоматизированных функций контроля и учета исполнения бюджета вовлечены 2000 сотрудников банка.

Михаил Шелеметьев, начальник управления бюджетного контроля и закупок финансово-аналитической службы ПАО "Банк УРАЛСИБ", отметил: «Современная ИТ-платформа, отвечающая потребностям банка в обеспечении прозрачности и управляемости бюджетных процессов, и персонал, цифровые компетенции которого в части бюджетирования были «прокачаны» в ходе проекта - главный итог масштабной модернизации бюджетного процесса на сегодняшний день. Это серьезный результат с учетом числа задействованных в бюджетном процессе сотрудников, которые перешли от табличных технологий к цифровым. Банк реализует стратегию, направленную на повышение эффективности бизнеса, и цифровая перестройка бюджетного процесса - необходимый шаг в этом направлении».

Владимир Бахур

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