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«Сбер» расширил возможности подписки «СберПрайм»

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

«Сбер» расширил возможности подписки «СберПрайм», не изменив её цену — 199 рублей в месяц. Теперь в подписку включены финансовые сервисы — популярная «СберКарта» с бесплатным обслуживанием и возможностью получать повышенные бонусы от «СберСпасибо».

«За последний месяц подписка «СберПрайм» значительно расширилась. Появился новый партнёр — «СберМегаМаркет», появились выгодные предложения, в том числе от «СБЕР ЕАПТЕКИ», бесплатная связь от «СберМобайл», увеличение контента от кинотеатра Okko. С добавлением финансовых сервисов подписка стала ещё привлекательнее, так что больше людей смогут оценить её преимущества. В «СберПрайм» также добавлена «СберКарта», которая уже является популярным продуктом у клиентов. Её можно оформить в «СберБанк Онлайн» или в офисах банка», - сказал Андрей Писарев, директор дивизиона «Лояльность» Сбербанка.

«СберПрайм» — это возможность пользоваться продуктами и услугами «Сбера» и его экосистемы на самых выгодных условиях. Помимо СберКарты она включает в себя видео- и музыкальный стриминг (онлайн-кинотеатр Okko и СберЗвук), заказ еды (СберМаркет, Delivery Club и Самокат), лекарств (СБЕР ЕАПТЕКА) и такси (Ситимобил), хранение файлов (СберДиск), сотовую связь (СберМобайл) и маркетплейс товаров на все случаи жизни (СберМегаМаркет).



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