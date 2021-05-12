«Сбер» запустил новое мобильное приложение для розничных инвесторов

«Сбер» выпустил новое мобильное приложение «Сберинвестор» для розничных инвесторов, которое пришло на смену продукту «Сбербанк инвестор». Новое приложение создано с использованием последних тенденций в области пользовательского опыта, благодаря чему обеспечивается более комфортная и оперативная работа.

«Сберинвестор» был обновлен с учетом возможностей технической платформы «Сбера», таких как авторизация по единому идентификатору, интеграция с мобильным банком и чатом. Были приняты во внимание пожелания клиентов «Сбера». Технические характеристики приложения позволяют осуществлять новые релизы и адаптировать его под запросы клиентов гораздо чаще, чем в случае с предыдущей версией.

Клиентам будут доступны уже привычные им инструменты для инвестирования, при этом список будет динамично расширяться в целях охвата интересов всех категорий инвесторов и эмитентов.

Настроить внешний вид приложения можно исходя из своих индивидуальных потребностей. При регистрации клиент выбирает уровень собственной экспертизы в инвестициях, рубрики, которые будут отображаться в его портфеле, и учебный материал.

Зарегистрироваться можно по «Сбер ID» — единому логину и паролю для всех банковских продуктов «Сбера», который позволяет не вводить номер договора при каждом входе в приложение, а еще — быстро и без дополнительной авторизации переходить в «Сбербанк онлайн», чтобы пополнить счет.

Можно подключить push-уведомления о движениях цены. Новичкам помогут всплывающие подсказки. Приложение показывает комиссию по операциям и историю операций.

В приложение интегрированы доходчивый учебник по основным инструментам фондового рынка и аналитические обзоры от специалистов SberCIB и других экспертов.

Клиенты cмогут решать любые вопросы через оператора в чате.

В мае 2021 г. приложение будет доступно для скачивания в App Store, чуть позже появится и в Google Play. При этом предыдущее приложение – «Сбербанк инвестор» – пока по-прежнему остается рабочим.

«Мы рады представить «Сберинвестор» — новое мобильное приложение для инвестиций на финансовых рынках. Разрабатывая его, мы постарались учесть все пожелания наших клиентов и лучшие практики отрасли. «Сберинвестор» — это не только удобный инструмент для активных торговых операций на финансовых рынках. Мы сделали особый упор на обучении: пользователи могут осваивать инвестиции — читать статьи, смотреть видео — прямо в приложении. К тому же в «Сберинвесторе» будут публиковаться обзоры от одной из лучших аналитических команд на рынке SberCIB, а также от других ведущих экспертов. Новый интерфейс поможет клиентам сэкономить время: они смогут совершать сделки с ценными бумагами в один клик на основе аналитических обзоров, а также воспользоваться подборкой готовых продуктов любого уровня с учетом рыночной конъюнктуры. В будущем мы сделаем «Сберинвестор» еще более удобным и функциональным», – сказал Владимир Яровой, и. о. директора департамента глобальных рынков Сбербанка.