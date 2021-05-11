Клиенты банка «Открытие» могут получить таможенную карту по оферте без посещения офиса

Клиенты банка «Открытие» – компании малого и среднего бизнеса – теперь могут получить таможенную карту по оферте без посещения офиса.

Для выпуска карты достаточно отправить в кредитную организацию заявление через интернет-банк «Бизнес-портал».

Карта позволит оплачивать все виды таможенных платежей онлайн в режиме 24/7, независимо от праздничных и выходных дней. Клиенты, использующие ее для расчетов с таможней, получают автоматическую отчетность платежей, что упрощает управленческий учет внешнеторговой сделки.

Для получения карты клиенту понадобится всего два документа: заявление о присоединении к договору банковского счета и заявление на выпуск карты.

«Для банка важно предоставить продукт оперативной уплаты таможенных платежей в выходные и праздничные дни, сделать его доступным клиенту без посещения банка и с минимальным пакетом документов», – сказала Юлия Зуйкова, начальник управления ВЭД блока «Малый и средний бизнес» банка «Открытие».

«Для бизнеса любого масштаба технологичность, скорость и возможность использования 24/7 финансовых сервисов имеют первостепенное значение. Запущенные доработки оформления таможенной карты банком «Открытие» решают данные потребности в полном объеме. Для предпринимателей, начинающих работать с ВЭД, «Таможенная карта» предоставляет отдельный онлайн-курс «Как стать участником международной торговли». С ним вопросы трансграничных операций станут более прозрачными, а после оформления таможенной карты в банке – доступными», – отметил Андрей Возмилов, генеральный директор компании «Таможенная карта».